AYM'den sendikal özgürlüğün önünü açan bir karar

AYM sendika toplantısına katıldığı için atılan iki işçi hakkında henüz üyelik işlemi başlatmamış olmasına rağmen sendikal hak ihlali kararı verdi.

Metehan UD

İzmir

Anayasa Mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Sendika toplantılarına katıldığı için iş sözleşmesine son verilen ancak henüz üyelik işlemlerini başlatmamış iki işçi hakkında sendikal hak ihlali kararı verdi. İşçilerin avukatı Özgür Metin 'sendikal özgürlüğün önünü açan bir karar' şeklinde yorumladı.

Manisa Organize Sanayi'de kurulu bulunan Standart Profil'de çalışırken Petrol İş Sendikası'nın örgütlenme toplantılarına katıldığı için işten çıkarılan yüzlerce işçiden biri olan Anıl Pınar ve Ömer Bilge isimli iki işçinin başlatmış olduğu hukuki sürecin sonunda Anayasa Mahkemesi olumlu karar verdi.

'Performans düşüklüğü' gerekçesi ile işten çıkarılan işçiler sendikal haklardan dolayı işten çıkarıldıklarını belirterek işe iade ve sendikal tazminat davası açtı. Manisa 1. İş Mahkemesi işçiler lehine karar verdi. Mahkeme, tanık beyanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunca düzenlenen ve işçilere sendikal baskı uygulandığı görüşünü taşıyan raporunun ardından, başvurucuların sendikaya üye olmasının engellenmesi için işten çıkarıldıkları sonucuna ulaştı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Standart Profil işverenlerinin itirazı üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi bu kararı bozdu ve çıkarılan işçilerin üye olmadığını belirterek iş sözleşmelerinin iş sözleşmelerinin sendikal faaliyet nedeniyle feshedildiğinin yeterli ve inandırıcı delillerle ispatlanmadığı yönünde karar verdi.

AYM 'SENDİKAL HAK İHLALİ' VAR DEDİ

Kararın ardından iki işçi Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuruda bulundu. Sendika hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar veren Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, kararın bir örneğini yeniden yargılama yapılmak üzere Yargıtay 22. Hukuk Dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verdi.

'MAHKEMELER SENDİKA ÜYELİĞİNİ KISTAS ALIYORDU'

İşçilerin avukatı Özgür Metin kararın sonuçlarını gazetemize değerlendirdi. Mahkemelerin sendikal tazminata karar verirken sendika üye sayısı, sendikadan istda eden işçi sayısı ve yetki gibi matematiksel verilerden yola çıkarak hareket ettiğini ifade ederek "Hem yerel mahkemelerde hem de Yargıtay'da böylesi bir anlayış yerleşmişti ve bunun aksi yönde karar çıkarmak çok zordu. Halbuki sendikal tazminata hak kazanabilmek için sendikal faaliyette bulunmanın yetmesi gerekiyor. Sendikal faaliyet sendika üyeliğini de içinde barındıran bir üst kavram ancak mahkemeler sadece sendika üyeliğini kıstas alıyordu" dedi.

'KARAR ÖRNEK GÖSTERİLMEYE BAŞLANDI'

Mahkemelerin bu kararları ile sendikal örgütlenmenin önünü açması gerekirken tam aksine tıkayıcı bir rol üstlendiğini de dile getiren Metin şunları söyledi "Pratikte bunun yansıması da oluyordu. Bu durumda dava açan bir işçi sendikal tazminat kazanamadığı zaman artık sendikal harekete uzak duruyor. İşverenler de daha rahatlıkla işçi çıkarabiliyordu. Anayasa mahkemesinin bu kararı sendikal örgütlenmenin önünü açan bir karardır. İşverenler işten çıkarırken bir kez daha düşüneceklerdir. AYM'nin bu kararı şimdiden mahkemelerden örnek olarak kullanılmaya başlandı".



Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2017 20:48

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