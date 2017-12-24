HDP’li Meral Danış Beştaş'tan KHK tepkisi

HDP Seyhan İlçe Örgütünün kongresine katılan HDP Milletvekili Beştaş, 'KHK'lerle ülkeyi yönetmeye çalışmak AKP'nin sıkışmışlığının göstergesi' dedi.

HDP Seyhan İlçe Örgütü 2'inci Olağanüstü Kongresine HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP MYK Üyesi Asiye Kolçak, HDK, barış anneleri, İHD, SES, ESP, SYKP, Eğitim Sen, DİSK, DBP, EMEP, Halkevi temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Kongrede konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, hükümetin meclisten kaçırarak KHK'lerle düzenleme yapmasına tepki gösterdi. AKP'nin içindeki çatlakların, yasalar mecliste tartışılmadan kararname çıkarmasını ve HDP'nin yüzde 80 oy aldığı Şırnak ve Hakkari gibi illerde Erdoğan'ın "HDP ve CHP için"faşist partiler" demesinin iktidarın sıkışmışlığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

AKP'nin oy alamadığı Şırnak ve Hakkaride toplama bir kalabalığa "İki faşist partiyi tarihin çöplüğüne gömelim" dediğini dile getiren Beştaş "Kendi akıbetini söylüyor bu halk hangi partinin faşist olduğunu biliyor. Onu hep birlikte çöp sepetine atacağız" Şimdi birde cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasını getirdiler. Bunun hukukta, yasada, insanlık vicdanında yeri yok"dedi.

TEK PARTİ DİKTATÖRLÜĞÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Erdoğan'ın korucu ve korku altında getirilenlerden oluşan gruba "Kürt kardeşlerim" dediğini ifade eden Beştaş, "Önce eşit olalım. Kardeşinin cenazesini mezardan çıkarmak, kemikleri torbaya koyup taşımak hangi kardeşlik hukukunda var. Böyle kardeşlik olur mu? HDP, CHP faşist partiymiş. İkisi meclise girmese ülke demokratikleşecekmiş. Biliyor ki o meclise gitmezsek istediği tek adam tek parti diktatörlüğünü kuracak ama biz buna izin vermeyeceğiz"dedi.

695-696 sayılı KHK'lerin tam metni: Taşeron ve tek tip var

AKP'nin taşeron düzenlemesi, duruşmada tek tip elbise, ihraçlar gibi düzenlemeleri bir arada çıkarmasına tepki gösteren Beştaş, "KHK, AKP'nin can simidi olmuş. Ülkeyi KHKler ile yönetecek. Taşeron düzenlemesi bile KHK ile yapılıyor. Bir yandan 'bunu biz yaptık' diyerek kendilerine mal edecekler ama bu işçileri vuracak. Faşist uygulamaların tipik örneği ben yaptım oldu uygulamasıdır. OHAL muhalefeti susturmanın aracı haline geldi. OHAL ile devlet işçiye, kadına, gence, Kürde karşıdır. HDP olarak OHAL'i de KHK'leri de çöplüğe atacağız" diye konuştu. AKP'nin meclisi devre dışı bırakarak çıkardığı KHK'nin ve ülkeyi KHK'ler yoluyla desteğinin azaldığı, daraldığı anlamına geldiğini ifade eden Beştaş, AKP'nin KHK'ler olmadan ülkeyi yönetemez duruma geldiğini belirterek AKP içerisinde çatlaklar olduğunu gördüklerini ifade etti.

İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlarını zorla istifa ettirmelerinin bunun sonucu olduğunu kaydeden Beştaş, "İstanbul, Ankara halkı bunu görmüyor mu? Halk bundan rahatsız."dedi. (Adana/EVRENSEL)

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