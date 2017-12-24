Finlandiya'da hayvanlarla cinsel ilişki yasaklanıyor

Avrupa'da hayvanlarla cinsel ilişkinin yasak olmadığı 3 Avrupa ülkesinden biri olan Finlandiya, hayvanlarla cinsel ilişkiyi yasaklıyor.

Avrupa'da hayvanlarla cinsel ilişkinin yasak olmadığı 3 Avrupa ülkesinden biri olan Finlandiya, hayvanlarla cinsel ilişkiyi kriminalize edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Jari Leppä, hayvanların haklarını güvence alına alacak tasarıdan memnun olduğunu, tasarıyı hayvanların ihtiyaç ve yetenekleriyle ilgili araştırma raporlarını dikkate alarak ilgili kurum ve dernek temsilcileriyle birlikte hazırladıklarını söylüyor.

Hayvan haklarını güçlendirmek için 2010 yılından beri üzerinde çalışılan tasarı, 1996 yılından beri yürürlükte olan hayvanları koruma yasasını tahkim etmeyi ve hayvanların haklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hayvan haklarını savunan dernek ve örgütler ise, tasarıyı yetersiz buluyor ve yasalaşmasından önce kapsamlı değişiklikler yapılmasını istiyor.

200 sayfalık yasa tasarısında hayvan haklarının korunması için yapılması planlanan ve öne çıkan değişikliklerden bazıları ise şöyle:

*Hayvanların dış görümünümü değiştirmek için tüy, tırnak, gaga, deri ve kürklerininin kozmetik boyalanması yasak.

*Eğlenme amacıyla hayvanların öldürülmesi yasaktır. Yasak, kesimi belgeleme veya eğitim amaçlı bayıltma durumlarında geçerli değil.

*Geleneksel balıkçılık ve avcılık yasaklanmıyor.

*İnsanlarla hayvanlar arasındaki cinsel ilişki yasaktır.

*Hayvanların dış görünüşleri ve davranışlarını değiştirmeleri için acı verici yöntemler kullanılamaz.

*Köpeklerin ciddi dağlık sorunları ve hasta doğmalarına neden olan hayvan beslenme programları yasaktır.

*Hayvan sahibinin hayvanın kontrolsüz çoğaltmasını engelleme sorumlulu var. Örnegin enik fabrikaları eniklerin sayısını azamiye çıkarmak için hayvalara izin veriyor.

*Belediye bulunan hayvanlara bakmakla yükümlüdür. Belediyelerin bir yıl içinde buldukları hayvanların istatistiklerini hazırlama yükümlülükleri var.

*Vasilerinin izni olmadan 16 yaşındakiler hayvan sahibi olamaz.

*Köpekler, kediler, büyük papağanlar hayvan dükkanlarında satılamaz. Hayvanlar vitrine konulamaz.

*Hayvanlar bahisler için yarışma ve oyunlarda kullanılamaz.

*Tüm hayvanlar kesilmeden önce uyuştutulmak zorunda. (Stockholm/EVRENSEL)



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