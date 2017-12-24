Filipinler’de AVM yangınında 37 işçi öldü 

Filipinlerin güneyinde yer alan Davao’daki alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinlerin güneyinde yer alan Davao’daki alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler felaketlerle boğuşuyor. Onlarca kişinin öldüğü tropikal fırtınanın ardından, ülkenin güneyinde yer alan Davao’daki alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin çoğunun binadaki çağrı merkezi ofisinin çalışanları olduğu bildirildi.

ÇOK ÇALIŞTIKLARI İÇİN Mİ FARKETMEDİLER?

Dört katlı NCCC Alışveriş Merkezi’nde dün sabah saatlerinde çıkan yangının en üst kattaki çağrı merkezini sarması üzerine ölü sayısının arttığı sanılıyor. Çağrı merkezi çalışanlarının 24 saat boyunca hizmet verdiği ve binada sürekli olarak çok sayıda kişinin bulunduğu öğrenildi. Bölgenin polis şefi Ralph Canoy, “Muhtemelen çağrı merkezinde çalışanlar yangın çıktığını fark edemediler” açıklamasında bulundu. (DIŞ HABERLER)

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