Bek: Tek tip kıyafet adil yargılama ilkesine aykırıdır 

Avukat Tugay Bek, OHAL'e dayandırılarak çıkarılan 696 sayılı KHK ile getirilen Tek tip kıyafet uygulamasını Evrensel'e değerlendirdi.

Volkan PEKAL

Adana

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanların duruşmalara tek tip kıyafetle getirilmesini düzenleyen 696 sayılı KHK'yi değerlendiren Adana Barosu Cezaevi Izleme Komisyonu Başkanı Av. Tugay Bek, uygulamanın uluslararası alanda bir işkence merkezi olan Guantanamoyu, içerde ise 12 Eylülcülerin cezaevi dayatmalarını hatırlattığını ifade etti.

Bu suçlardan tutuklu olanların duruşmalara çıkmayı kabul etmeyeceğini tahmin etmenin zor olmadığını ifade eden Bek, "Bu uygulama cezaevlerinde yaygın eylemleri beraberinde getirecek. Tutuklu sanığı olan davalarda duruşmalar sanıksız olacaktır. Bu her şeyden önce adil yargılanma ilkesine aykırıdır"dedi.

’SADECE FETÖ'YÜ KAPSAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİK’

Düzenlemenin örgütlü suçlardan tutuklu olan tüm tutukluları kapsayacağına dikkat çeken Bek, KHK'nin OHAL'in ilan edilmeli nedeni ile doğrudan ilgili olmadığını belirterek "Uygulama ilk kamuoyuna duyrulduğunda 'sadece FETÖ ile sınırlı olacak' deniyordu. Bizler o dönem de bunun FETÖ'den ziyade diğer örgüt suçlarını hedeflediğini belirtmiştik. Nihayetinde öyle de oldu. KHK örgüt ayrımı gözetmiş değil"dedi. İktidarın cezaevinde yaşanan4 gerilimden siyaseten nemalanmak istediğini dile getiren Bek, "Burdan ortaya çıkacak gerilim ve oluşacak gündemle iktidar 'Bakın terörle mücadele edoyoruz. Siz terörden yana mısınız bizden yana mı?" mesajı vermek ve muhalefeti sıkıştırmak isteyecektir"dedi.



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