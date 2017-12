İki eli olmayan, KOAH hastası tutuklu tek kişilik hücrede

Menemen R Tipi Cezaevi’nde tutuklu ve 2 eli olmayan KOAH hastası Ergin Aktaş, tek kişilik hücrede tutuluyor.

Menemen R Tipi Cezaevi’nde tutuklu ve 2 eli olmayan KOAH hastası Ergin Aktaş, tek kişilik hücrede tutuluyor. Baba Aktaş, “Oğlumu tek hücreye koyanlar sadece bir gün ellerini çalıştırmadan yaşayabilir mi?” diye sordu.

İzmir Menemen R Tipi Cezaevi’nde hücrede tutulan ve her iki eli olmayan KOAH hastası tutuklu Ergin Aktaş’ın durumu her geçen gün ağırlaşıyor. Van’da yaşayan Aktaş’ın ailesi, çocukların durumum kötüye gittiğini ve her geçen bedeninin eridiğini hatırlattı. Baba Tahir Aktaş, “Oğlumun yaşadığı yer insanların kalacağı yer değil. Birde bu insanın 2 eli yok. Damarlarında incelme var. Gün geçtikçe zayıflıyor ve eriyor. Oğlumu tek hücreye koyanlar sadece bir gün ellerini kullanmadan yaşayabilir mi” diye sordu.

‘KOŞULLARDAN DOLAYI KOAH HASTALIĞINA YAKALANDI’

4 Ekim 2017 tarihinde oğlu ile görüştüğünü ifade eden baba Aktaş, “En son geçen yıl görmüştük, 11 ay sonra tekrar gördük. Durumu iyi değil, uzun bir süredir tek kişilik hücrede tutuluyor. 'Kendi başına yaşamını idame ettiremez' diye 3 adli tıp raporu var ama tek kişilik hücrede tutmaya devam ediyorlar. Oğlum cezaevindeki koşullardan dolayı KOAH hastalığına yakalandı. 5 metrekare alanda yaşıyor ve yaşadığı yer çok fazla rutubetli. Bütün kitaplarına da yönetim tarafından el konuldu. Nasıl yemek yiyebiliyor, elbiselerini nasıl kurutuyor, tuvalet ihtiyacını nasıl görüyor bilmiyoruz” diye konuştu.

‘DİĞER ELİ NASIL KOPTU BİLMİYORUZ'

Cezaevlerinde çok sayıda hasta tutuklunun olduğunu hatırlatan baba Aktaş, şunları söyledi: “Tek isteğimiz cezaevlerinde kalan tüm hasta tutukluların serbest bırakılmasıdır. Ağır hastalar ve ihtiyaçlarını göremeyenler bırakılsın. Bir de benim oğluma verilen raporun kanunu çıkaran devletin kendisidir. Bu raporları 2013, 2014 ve 2016 yıllarında cezaevinden aldı. Oğlumun Doğubayazıt’ta bir elinde bomba patlamıştı, diğer eli nasıl koptu ondan da hala şüphe duyuyoruz.” (Van/MA)



www.evrensel.net