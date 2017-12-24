Cinsel taciz kadın işçileri hasta ediyor!

İsveç'te açıklanan rakamlara göre kadın işçilere yönelik gerçekleştirilen taciz, iş hastalıklarının kadınlarda yüzde 50 arttığını gösterdi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç'te işyerinde cinsel taciz vakalarının ifşa edildiği ve büyük yankı uyandıran “#Metoo/Ben de” kampanyası kapsamındaki tepkiler, daha çok orta sınıfta yer alan kadınlardan; kültür ve sanat çevrelerinden gelirken, yapılan araştırmalar ise tacizden en fazla kadın işçilerin zarar gördüğünü gösteriyor.

Devlet İstatistik Enstitünün (SCB) açıkladığı rakamlar, kadın işçilere yönelik cinsel tacizin yol açtığı iş hastalıklarının 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 oranında arttığını gösteriyor. Cinsel tacizin yol açtığı hastalıklar uyuma güçlüğü, şiddetli kaygı veya korku, baş dönmesi, mide ağrısı ve bulantısı olarak ortaya çıkıyor.

MÜDÜR, MESLEKTAŞ VE MÜŞTERİ TACİZİ

İş Çevresi Kurumu, İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu (LO) ve ona bağlı işçi federasyon ve sendikalarının yaptıkları araştırmaların sonuçları, “cinsel sataşma ve taciz”in kadınların yoğun olarak çalıştıkları sektörlerde oldukça yaygın olduklarını gösteriyor.

Kadın işçiler, şeflerinin ve iş arkadaşlarının yanı sıra müşterilerin ve sağlık sektöründe de hastaların cinsel tacizlerine uğruyor.

Kadınların en fazla cinsel tacize uğradıkları sektörlerin başında da sağlık, bakım, ticaret, otel ve restoran iş kolları geliyor.

İş Çevresi Kurumuna yapılan cinsel taciz bildirimlerinin dörtte üçü bakım ve sağlık sektöründe çalışan kadınlardan yapılıyor. 2015 yılında her dört hastabakıcıdan biri cinsel taciz ve sataşmaya uğradı. HRF sendikasının yaptığı araştırma barlarda çalışan her 10 kadından 6’sının fiziki veya sözlü tacize uğradığını gösteriyor.

Cinsel taciz ve sataşma kadınların tek bir kez karşılaştıkları bir saldırı değil. Novus adlı kamuoyu araştırma kurumunun 2015 yılında yaptığı araştırma cinsel tacize maruz kalan her 10 kadından 7’sinin en az 3 kez tacize uğradıklarını gösteriyor.

İŞ GÜVENCESİ YOKSA TACİZ ARTIYOR

Cinsel tacizler daha çok kadınların tek başlarına müşteri veya hastalarla karşı karşıya geldikleri ortamlarda ve iş güvencesi olmayan işyerlerinde meydana geliyor.

Geçici olarak çalışan kadınlar kadrolu olanlara kıyasla cinsel tacize iki kat daha fazla uğruyor.

LO ve kamu çalışanlarını örgütleyen Kamu Memurları Sendikası (ST), tacizlere önlem olarak sınırlı ve geçici süreli çalışmaların tamamıyla ortadan kaldırılmasını ve iş güvencesinin güçlendirilmesini istiyor.

LO, hükümetle yaptığı müzakerelerde çalışanlar ile müşteri ve hastalar arasında yaşanabilecek cinsel tacizlerle ilgili risk analizleri ve eylem planlarının güçlendirilmesini istedi. İşyerlerindeki sendika temsilcileri ve şeflerin hızlı eğitimden geçirmeleri için kaynak aktarılmasını talep etti.

Ancak kadın işçilere yönelik cinsel tacizler çok yaygın olmasına ve sendikalar tarafından bilinmesine rağmen 2014 yılından bu yana tek bir sendika bile cinsel tacizden dolayı İş Mahkemesine başvuruda bulunmadı. #Metoo kampanyası bağlamında ise binlerce kadın cinsel tacize uğradığını söylerken sendikaların hukukçuları, taciz bilgilerinin genel merkeze ulaşmadığını iddia ediyor.

Ayrımcılık Ombudsmanı (DO) ise bu yıl içinde 3 işyerinde 3 şefi kadınları taciz etmeden suçlu bularak 50 biner kron para cezasına çarptırdı. #Metoo kampanyasından sonra da DO, aralarında belediyelerin de bulunduğu 40 büyük işverenin cinsel tacize karşı hangi önlemleri aldıklarını araştırmayı kararlaştırdı.

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