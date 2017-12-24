İngiltere yeni yıla büyük demir yolu grevi ile girecek

İngiltere'de Demiryolu İşçileri Sendikası (RMT) uzun süredir devam eden sorunlar karşısında grev kararı aldı.

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere'de demir yollarında uzun bir süreden beri devam eden sorunlar karşısında sendika grev kararı aldı. Başta, yolcu güvenliğini doğrudan ilgilendiren istasyonlardaki güvenlik işçilerinin işten çıkartılmak istenmesi olmak üzere, birçok sorunla ilgili yetkililerle görüşmeler yapan Demiryolu İşçileri Sendikası (RMT), hükümet ve özel şirketlerin dayatmalarına boyun eğmeyerek greve gideceklerini açıkladı. Bazı tren şoförlerinin de işten atılmasının yanı sıra, iş koşullarının ağırlığı ve tasarruf planlarına karşı çıkan RMT, görüşmeleri devam ettirerek bir sonuç almaya çalışırken, hükümetin talimatı ile işverenler sendika ile görüşmelerden çekildi.

8-10 ve 12 OCAK’TA

Daha önce yapılan grev oylamalarına işçilerin büyük bir çoğunluğu onay verdiği için, sendika grev tarihlerini açıkladı. Northem, Merseyrail, Greater Anglia, South Western ve Island Lane şirketlerinin çalıştırdığı hatlarda yapılacak olan grevlerin uluşımı felç etmesi bekleniyor. Grevler, 24 saatlik grevler şeklinde olacak ve 8, 10, 12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Aynı sorunları yaşayan İskoçya ve Galler demir yollarında yapılan görüşmelerde de sendika taleplerini elde ederken, İngiltere’de hükümetin de müdahalesiyle bu taleplerin yerine getirilmemesine sendika tepki gösterdi. RMT Genel Sekreteri Mick Cash yaptığı açıklamada, “Eğer İskoçya ve Galler’de, kardan önce, yolcuların ve çalışanların güvenliğinin birinci sıraya alınması mümkünse, neden İngiltere’de bu mümkün değil?” diye sordu.

1979'TA ÖZELLEŞTİRİLDİ

1979 yılından itibaren özelleştirilen demir yollarında onlarca özel şirket çalışıyor. Her şirketin çalışanlarına ayrı sözleşme yapmak durumunda olan RMT, baskılara, kara propagandaya ve şantajlara rağmen mücadeleci sendikacılık hattından taviz vermiyor. Bu yıl içinde yüzlerce grev gerçekleştiren sendika, her grevde başarı elde etti.

Demiryolu işçileri haklarını grevle kazandı

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2017 03:38

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