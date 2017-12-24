Genel İş Adana Şube Başkanı: Ortada müjdelik bir durum yok

Genel İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, Çalışma Bakanının taşerona kadro açıklamasının müjde olmadığını vurguladı.

Volkan PEKAL

Adana

Çalışma Bakanı Jale Sarıeroğlu’nun taşerona kadro verileceğini öngören yasa hazırlıklarında olduğunu açıklamasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. İçeriğine dair net bilgilerin olmaması, yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçilerin belediye iktisadi teşekküllerine geçirilecek olması taşeron işçilerin kafasındaki soru işaretlerini artırmış durumda. Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışan taşeron işçilerin yıl içerisinde 4-5 ay maaş alamadığına dikkat çeken DİSK Bölge Temsilcisi ve Genel İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, Bakanın açıklamalarından anlaşılanın işçinin taşeron değil belediye şirketleri bünyesinde aynı koşularda çalışacağını, ortada müjde verilecek bir konu olmadığını ifade etti.

BİRER MAAŞ ALACAKLARI HÂLÂ İÇERİDE

Adana Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Adana İmar İnşaat, Altın Koza AŞ, Beldetaş AŞ, Ulaşım AŞ, ÇUFAŞ isimli şirketlerde çalışan binlerce işçi ile 3 yılda bir sözleşme imzalıyor. Koşulları taşeron işçilerden farklı olmayan belediye şirketlerinde çalışan binlerce işçi yıl içerisinde taşeron işçilerle birlikte kimisi 4, kimisi 5 ay maaş alamadı. Son aylarda parça parça alacakları ödenen İşçiler bayrama ve eğitim öğretim dönemine borç içerisinde gitmişti. Hâlâ içeride birer ay alacakları bulunan belediye şirket işçilerinin bu yıl sona erecek olan 3 yıllık sözleşmeleri yenilenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu son yaptığı açıklamada belediyelerde çalışan 400 bin taşeron işçinin belediye iştiraklerinde gayet de iyi şartlarda istihdamlarının sağlanacağını söylese de işçilerin sözleşmelerinin devam edip edemeyeceğinin bir garantisi yok. Hükümetin önerisini gazetemize değerlendiren DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi ve Genel İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu ise Adana Büyükşehir Belediyesindeki duruma dikkat çekerek Bakanın açıklamalarından anlaşılanın işçinin taşeron değil belediye şirketleri bünyesinde aynı koşularda çalışacağını, ortada müjde verilecek bir konu olmadığını ifade etti.

İŞÇİLERİN MAAŞLARI 3-4 AY YATMADI

Büyükşehir belediyelerinde belediye şirketlerinin zaten uzun yıllardır var olduğunu ifade eden Gündoğdu, belediyelere iktisadi teşekkül açmanın AKP tarafından zorlaştırıldığını belirterek “Şimdi tersini mi yapacaklar?” dedi. İşçilerin belediye şirketlerine geçirilse bile taşerondan bir farkı olmayacağını dile getiren Gündoğdu, “Adana Büyükşehir Belediyesinde de var. Taşeron şirketlerde ve belediye şirketlerinde 18 bin dolayında personel olduğu söyleniyor. Fakat bunların tamamına yakını örgütsüz. Belediye şirketlerinde çalışanlar da dahil birçoğunun maaşları 3-4 ay yatırılmadı. İşleri işverenin iki dudağı arasında. Bu düzenleme yapılsa da değişen bir şey olmayacak. Yine kadrosu yok, iş güvencesi yok. Daha büyük bir kaos yaratacağını düşünüyoruz” dedi.

SENDİKA VE TOPLUSÖZLEŞME OLMALI

İzmir’de belediye teşekküllerinin 20 yıldır olduğunu dile getiren Gündoğdu, “20 yıldır işçiler orada örgütlü ve toplusözleşme yapıyorlar. Belediye şirketleri dün de vardı. Önemli olan buradaki sendikaların sendikalı ve toplusözleşmeli olması” dedi. Örgütlenme hakkının anayasal bir hak olmasına karşın taşeron işçilerin sendikalarda örgütlenmesinin daha zor olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Belediye şirketlerinde nispeten daha kolay. Belediye ile toplusözleşme masasına oturuyorsun. Taşeronda bu yok. Sendikalı da olsa toplusözleşme direkt yüksek hakemden bağıtlanıyor. Ama taşeronda da sendikalı değilse, şirkete de geçtiğinde sendikalı değilse işçi açısından bir farkı yok. İşçi belediye şirketinde de kolayca işten çıkarılabilir” dedi.

HAKLARDA GERİLEME DE YAŞANABİLİR

4-d’nin daimi kadro gibi olmadığını dile getiren Gündoğdu, “Kamu bizzat kendisi taşeron olacak. Çalışanlar açısından iş güvencesi ve kadro olmadığı için eğer orada da örgütsüz, sendikasız kalırlarsa belki buradaki birtakım haklarından da mahrum olacaklar. Çünkü ihaleli yapılan yerlerde ücret asgari ücret artı yüzde 15-20 olarak belirleniyor. Belediye şirketlerinde ihale olmayacağı için ücretlerde gerileme de olabilir” dedi. Hükümetin “Belediye ve özel idarelerdeki 500 bin kişinin tamamı geçecek” demediğini ifade eden Gündoğdu şöyle devam etti: “İşçilerin bir kısmının işinden olması endişesi de taşıyoruz. Adına İŞKUR sınav, güvenlik soruşturması, Valilik onayı, emeklilik diyorlar. Bırakın haklarının ileri götürülmesi birçok insanın ekmeğinden olabileceğini düşünüyoruz. Kamunun bir kısmına kadro verip bir kısmına vermemek de ayrıca Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır.”

AÇIKLIKLA TARTIŞILMALI

Tasarı oluşturulurken sendikaların görüşüne baş vurulmadığını ifade eden Gündoğdu, “Öyle anlaşılıyor ki sendikalar ve siyasi partilerle de paylaşılmadan bir gece KHK ile bu geçecek. Yasa KHK ile çıkarılınca işçilerin itiraz hakkı da ortadan kalkacak” dedi. Taslağı açıklamayan hükümetin, Mecliste ve kamuoyunda yasayı tartışılmadan geçirmek istediğini belirten Gündoğdu, yasanın açıklıkla tartışılması gerektiğini söyledi. Yasanın KHK ile düzenlenmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Gündoğdu, yüz binlerce taşeron işçisini ilgilendiren bir konunun OHAL ilanının sebepleri ile bir ilgisi bulunmadığını belirtti. Gündoğdu, işçilerin taleplerinin KHK’ye konu edilmesinin hukuksuzluk olacağını dile getirdi.

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