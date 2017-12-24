Malatyalı tekstil işçileri, kendilerinden fedakarlık bekleyen Çalışma Bakanına tepki göstererek, 'Kendileri o parayla geçinmeye çalışsınlar' dedi.

Murat GÜLTEKİN

Malatya

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı yapıldı. İşçiler, kendilerinden fedakarlık bekleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’yu ve Türk-İş’in net 1893 liralık teklifinin Türkiye gerçeklerine uygun olmadığını söyleyen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna(TİSK) tepkili. Aldıkları asgari ücretin yetmediğini anlatan Malatyalı tekstil işçileri, Bakana ve patronlara “Asgari ücreti ceplerine koyup geçinmeye çalışsınlar” diyerek seslendi.

Asgari ücretin yılbaşından itibaren en az 1800- 2000 lira olmasını isteyen Cengiz Güneş, “Milletvekili 15 bin lira maaş alıyor, biz 1400 lira alıyoruz. Benim 500 lira kiram var, kredi kartım var, mutfak alışverişim var. 3 çocuk okutuyorum. 1500 lira ile ben geçimimi nasıl sağlayacağım. Asgari ücretten vergi kesintisi yapılmasın” diye konuştu.

EN AZ 2000- 2500 LİRA OLMALI Kİ İŞÇİ RAHAT YAŞAYABİLSİN

Dört çocuk babası Ali Akın ise “Günah değil mi? Öğrencimiz var, kiramız var. Asgari ücretli yaşayan ölü gibi kıt kanaat geçinen bir işçi. Asgari ücret kesintisiz en az 2 bin- 2 bin 500 lira olmalı ki işçi rahat yaşayabilsin. Bu olmayınca asgari ücretle çalışanlar mahkum gibiler. Biz hiç mi çocuk evlendirmeyeceğiz, hiç mi bir araba almayacak, hiç mi doğru dürüst bir hayat yaşamayacak. Her şey göz önünde, bugün hayat pahalı” dedi.

DAHA ZAM VERMEDEN ALDILAR

Kemal Güler ise asgari ücretin en az 1800 lira olması gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Yetmez ama az da olsa rahatlatır bizi. Daha vermeden aldı zaten. Elektriği olsun, suyu olsun, ekmeği olsun. Ezilen biz oluyoruz. Geçinmek mümkün değil. 650 lira kira veriyoruz. Bunun doğal gazı, elektriği, telefonu var. Okula giden öğrencilerimiz var. 1400 liradan kendimize sıfır kalıyor. Benim çocuğum sağlık meslek lisesinde okuyor. Orayı bitirecek de bana destek olacak. Ama ben o zamana kadar bittim. Sabah 6 da kalkıp geliyorum buraya simidi, çayı var. İki de arkadaşın otursa yanına 50 lira para gidiyor. Aylık işe gitmek için 200 lira yol parası veriyorum. Bankadan maaşı çekiyorum eve varmadan bitiyor.”

BİZDEN NE FEDAKARLIĞI BEKLİYORLAR

İşten atılabileceğinden çekindiği için ismini vermeyen 31 yaşındaki 13 yıllık tekstil işçisi, “Asgari ücreti alıp ceplerine koysunlar. Kendi ailelerini düşünüp bir alışveriş yapsınlar o zaman ne olduğunu anlarlar. Bizden ne fedakarlığı bekliyorlar. Biz ne desek de onlar bildiğini yapacaklar. Hükümetle işveren birbirini atmaz. Bunlar diyorlar asgari ücretli şunu alır, bunu alır. Asgari ücretli bir kilo et bile alamaz” diye konuştu.

BİZİM EMEĞİMİZİ YİYORLAR

“Aldığım 1400 lira bizden ne fedakarlığı istiyorlar” diyen Şahin Ölmez ise şöyle devam etti: “Burada gördüğün insanların hepsi köle, 500 tane iş adamının kölesi. Bizim emeğimizi yiyorlar. Bizim kazandığımızı yiyorlar. Ben 1400 lira maaş alıyorum. Benim iki çocuğum var. Okula gidiyorlar, ceplerine beşer lira para koyuyorum akşama kadar bir poğaça yiyorlar. Bir poğaça ile gün mü geçer. İşe gitmek için her gün 2.25 lira araba parası veriyorum. Benim köyümle burası arası 7 kilometre aylık, bilmem kaç lira ediyor. Geriye kalan 1000 lira ile ev geçindirmeye çalışıyorum. Allah Allah diyorlar ama bunlar Allah’ı tanımıyorlar.”

Fedakarlık yapın diyenler asgari ücretle idare edemez

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