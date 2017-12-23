Fenerbahçe, Konya'da 2 puan bıraktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı. 58.dakikada Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in golüyle 1-0 öne geçti. 69.dakikada Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın golüyle maçta eşitliği sağladı ve maçın skorunu belirledi: 1-1

Fırat Aydınus'un yönettiği maça takımlar şu ilk 11'le çıktı:

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Mehdi, Vedat, Milosevic

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Josef, Neto, Hasan Ali, Dirar, Oğuz Kağan, Mehmet Topal, Aatif, Giuliano, Valbuena

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 12. haftasında başladığı galibiyet serisi de bu maçla sona ermiş oldu. Öte yandan sarı lacivetli ekibin yenilmezlik serisi 10 haftadır sürüyor. Fenerbahçe son olarak 7. haftada Akhisarspor'a mağlup olmuştu. (SPOR SERVİSİ)

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