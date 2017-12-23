Bursalı kadınlar Zülal Tütüncü için yürüdü

Üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'nün Günhan Öztürk tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, Bursa'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü'nün Günhan Öztürk tarafından boğazı kesilerek öldürülmesi, Zülal Tütüncü'nün ailesinin yaşadığı Bursa'da protesto edildi.

Zülal Tütüncü için Bursa'daki kadın kuruluşları, merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yürüyüş düzenledi. Tütüncü'nün ailesi ve arkadaşlarının da katıldığı yürüyüşte, 'Şiddete itirazımız var', 'Ölmeye, katledilmeye itirazımız var', 'Eşitsizliğe itirazımız var' yazılı dövizler taşındı.

Yürüyüşün ardından, yapılan basın açıklamasında CHP Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula, Zülal Tütüncü cinayetinin diğer kadın cinayetlerinden farklı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ailelerin büyük emeklerle büyütüp, eğitmeye çalıştıkları insan evladının öldürülmesinin hiçbir uydurma bahanesi olamaz ve biz bunu asla kabul etmeyiz. Bu cinayetin diğer kadın cinayetlerinden farkı yoktur. Katilin gerekenden bir nebze daha az ceza alması Zülal'in ailesi ve bizler için onu bir kez daha kaybetmektir. Ülkemizdeki eğitim ve adalet sisteminin bizlerin yaşamına, kadınlara yansımasıdır bu yaşananlar. Bilimden, kültürden ve insan haklarından bihaber toplumda bu olayların son olmayacağını elbette biliyoruz. Bizler de bundan sonra Zülal'in unutulmaması, katilin gereken cezayı alması için olayın takipcisi olacağız. Elimizden geleni yapacağız." (Bursa/DHA)

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