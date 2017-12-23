Êzidî çocuklar okul yerine demir toplamaya gidiyor

Yaşları 11 ile 15 arasında değişen Êzidî çocuklar, ailelerine destek olmak için metal toplayıcılığı yapıyor.

Şengal’de, son ferman olarak adlandırılan göçün etkileri devam ediyor. IŞİD’in bölgeden çekilmesinin ardından yeniden topraklarına dönen Êzidîler yaşama tutunmaya çalışıyor. Ailelerine destek olmaya çalışan Êzidî çocuklar, büyüklerin dahi yapmakta zorlandığı demir ve tel toplama işini yapıyor. İşin alıcısı da satıcısı da 11 ile 15 yaş arasındaki çocuklar.

IŞİD’’in 3 Ağustos 2014 yılındaki saldırısının ardından Şengal’deki yerlerinden göçmek zorunda kalan Êzidîler evlerine geri döndü. Siyasi, toplumsal ve ekonomik birçok sorunla mücadele eden Êzidîler yaşama tutunmaya çalışıyor. Kentin çarşısı bunun en görünür yerlerinden. Giyim-kuşam, meyve ve sebze dükkanlarının yeniden açıldığı çarşıda küçük bir tartı ile yapılan demir-tel alışverişi Êzidî çocukların yaşam mücadelesinin en net fotoğrafı.

DEMİR, TEL SATAN ÇOCUKLAR

Yaşları 11 ve 12 olan iki Êzidî çocuk, yıkıntıların arasındaki elektronik eşyalardan elde ettikleri demir ve kabloları önce yakıp, ayıklıyor. Ardından da el arabalarıyla şehir merkezine getirip, burada yine alıcısı 15 yaşlarında bir çocuk olan arkadaşlarına, kilosu bin dinara satıyor. Çocuklar böylece aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Çocuk işçilik yasak olması gerekirken dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi Şengal’de de hükümsüz.

İki çocuğun saatler sonunda elde ettikleri malları yine bir çocuk satın alıyor. 15 yaşındaki alıcı çocuk demir ve kablonun kilosunu 3 bin dinara alıp, Rabia’ya götürüyor ve orada 4 bin dinara satıyor. Günde 50 kiloya yakın demir ve kablo götürebildiğini ifade ediyor. Şengal’in en zor işlerinden birini yapan bu çocukların hiçbiri okul imkanına sahip değil. (Şengal/MA)

www.evrensel.net