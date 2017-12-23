Devrilen beton pompası, bir işçinin ölümüne neden oldu

Denizli'de inşaat halindeki binaya beton dökümü sırasında dev pompa devrildi. Pompanın parçalarından bomun altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde inşaat halindeki binaya beton dökümü sırasında dev pompa devrildi. Pompanın parçalarından bomun altında kalan 55 yaşındaki Sabri Damar yaşamını yitirdi.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi 4014 sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. Üç inşaatın son katına kamyon üstü beton pompasıyla beton dökümü yapıldığı sırada, pompanın bir ayağının bulunduğu toprak inşaata doğru çöktü. Dengesi kaybolan dev pompa, yana doğru devrilince üzerindeki beton dökümünü sağlayan parçalarından bomu da inşaata devrildi. İnşaatta bulunan işçilerden Sabri Damar, devrilen bomun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen Sabri Damar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

İnşaatta polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından, Sabri Damar'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (Denizli/DHA)

www.evrensel.net