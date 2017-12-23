Şeker işçilerinden kadro eylemi

Yozgat Şeker Fabrikasında geçici olarak çalışan Şeker-İş üyesi 89 işçi, kadro talebiyle fabrika önünde eylem yaptı.

Yozgat Şeker Fabrikasında geçici olarak çalışan Şeker-İş üyesi 89 işçi, dün fabrika önünde kadro eylemi yaptı. Fabrika önünde toplanarak hükümet tarafından kendilerine kadro verilmesini isteyen işçiler adına konuşan Şeker-İş Sorgun Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, geçici işçilerin çalıştıkları iş yerinde kalifiye eleman ve usta olarak görev yapıp, vardiya tuttuklarını, bu işçilere kadro verilmesinin devlete hiçbir mali yük getirmeyeceği gibi, üretime ve iş barışına daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti.

Gözübüyük, taşeron işçilere kadro verilmesinin geçici işçileri de umutlandırdığını, ancak bu zamana kadar hem yazılı hem de görsel basında kamuda çalışan 23 bin geçici işçiden bahsedilmemesinin kendilerini ve ailelerini derinden üzdüğünü söyledi.

EMEĞİMİZ KARŞILIĞINDA KADRO İSTİYORUZ

20 yıldır mevsimlik geçici işçi olarak çalışna Hasan İlhan, Hükümetin 850 bin taşerona kadro verileceğini açıklamasının, kendilerinin bu haktan yararlanamayacağı anlamına geldiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bizim evlerimizde çocuklarımız aç. Çocuklarımızı okutamıyoruz. Yılda 4-5 ay çalışmayla geçimimizi sağlayamıyoruz. Biz de 20 yıllık emeğimizin karşılığında kadro istiyoruz.” (Yozgat/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 18:50

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