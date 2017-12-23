Dışarıdaki Gazetecilerden tüm tutuklu gazeteciler için eylem

Dışarıdaki Gazeteciler Kadıköy'de tutuklu meslektaşları için yaptıkları eylemde 'Yargılanan haberdir, haberciliktir ve haber yapmak suç değildir' dedi

"Dışarıdaki Gazeteciler" Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı dava öncesi Kadıköy Bahariye Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Gezetecilere CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel, dil bilimci Necmiye Alpay'in yanı sıra avukatlar ve çok sayıda yurttaş destek verdi.

"Gazetecilere özgürlük" pankartı eşliğinde yürüyen gazeteciler "Özgür basın susturulamaz", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Ahmet, Murat çıkacak yine yazacak", "Susma haykır özgür basın haktır" sloganları attılar. "Ahmet Şık'a özgürlük", " Gazetecilere özgürlük", " Sözümüz var basın özgürlüğü için", "Akın Atalay'a özgürlük hemen şimdi" dövizlerinin taşındığı yürüyüş Boğa heykeli önünde son buldu.

Heykel önünde yapılan basın açıklamasını Dışarıdaki Gazeteciler adına Gazeteci Güventürk Görgülü okudu. Nazım Hikmet'in 'Bu memleket bizim' şiirini okuyarak söze başlayan Görgülü, "100’ün üzerinde gazeteci, artık 'toplama kampı' olarak tanımlanan Silivri Cezaevi’nde ve daha pek çok cezaevinde en ağır şekilde bedel ödüyor. Cumhuriyet gazetesi, 418 gündür büyük bir saldırıyla karşı karşıya. Gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve icra kurulu başkanı Akın Atalay 418 gündür tutuklu. Ahmet Şık 356 gündür, Emre İper ise 260 gündür aynı kaderi paylaşıyor" dedi.

'YARGILANAN HABERDİR, HABERCİLİKTİR'

"Onlar bugün 'FETÖ' olarak adlandırıp topa tuttukları cemaate ve onun liderine övgüler dizerken Ahmet Şık, o yapılanmanın ne olduğunu apaçık yazmış, bu nedenle kumpasa uğramış ve bugün olduğu gibi yine bedel ödemişti" diyen Görgülü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz binbir kelime oyunuyla milletin hafızasından silmek istediğiniz o günleri tarihten de silmek istiyor olabilirsiniz ama size kötü bir haberimiz var: Biz hep hatırlayacak ve hatırlatacağız. Bu ülkenin aydınlık vicdanları; Ali Elverdileri, Mehmet Ekicileri, Ömer Dikenleri unutmadığı gibi bugünleri de asla unutmayacaktır. Cumhuriyet iddianamesini okuyan, o duruşmaları izleyen bizler gayet iyi biliyoruz ki terörle ilgili suçlamalar gayet temelsizdir ve hepimiz gayet iyi biliyoruz ki aslında yargılanan haberlerdir, habercilik faaliyetidir"

'TÜM TUTUKLU GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK'

Görgülü son olarak şunları söyledi:

"Biz de tutuklu Cumhuriyetçiler ve gazetecilikten tutuklu tüm gazeteciler gibi hakikatin ve adaletin peşindeyiz. Anadolu'un işgal altında olduğu günlerde 'Herhalde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir' diyen Mustafa Kemal’in sözleri de yargılamayı yapanları kulağına küpe olmalı. 'Bu memleket bizim, bu cennet bu cehennem bizim' diyen Nazım’la başladık Yaşar Kemal’le bitirelim, 'Eğer bir ülkede adalet yozlaşırsa o memleketin dibi oyulmuş demektir' Güneş balçıkla sıvanamaz, haber suç olamaz. O yüzden pazartesi günü Çağlayan Adliyesi’nde görülecek Cumhuriyet davasında gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Halkımıza da onların hepimizin haber hakkını savunan gazetecilerin yanında olmaya çağırıyoruz. Tüm tutuklu gazetecilere özgürlük."

(İstanbul/EVRENSEL)

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