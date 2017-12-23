2018 bütçe görüşmelerinde neler yaşandı?

Bütçe görüşmeleri 'sönük' diye yorumlandı. Baydemir'e 'Kürdistan' cezası verildi, yolsuzluk kavgası damgasını vurdu, en çok HDP'li kadınlar konuştu.

Meclis'in en önemli yasama faaliyeti olarak görülen ve 12 Aralık'ta başlayan 2018 Merkezi Bütçe görüşmeleri tamamlandı. Önceki yıllarda bir aya yakın süren görüşmeler bu yıl sadece 12 gün sürdü. Yaklaşık 160 saat süren görüşme trafiğinde yer yer gerginlikler yaşansa da, Meclis'te uzun yıllardır bütçe görüşmelerini takip eden deneyimli parlamento muhabirlerine göre, bu yılki görüşmeler Meclis'in "en sönük bütçe görüşmesi" oldu.

Mezopotamya Ajansı’nda Hayri Demir bütçe görüşmelerinde neler yaşandığını izlenimleriyle birlikte aktardı.

Geçmişte partilerin genel başkanlarının da katıldığı ve karşılıklı atışmaların yaşandığı görüşmelerde bu gelenek de son buldu. Bu yılki görüşmelerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Genel Kurula sıklıkla gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise görüşmeleri yerinden izlemeyi tercih etti.



HDP Eş Başkanlarından Selahattin Demirtaş tutuklu olduğundan Serpil Kemalbay ise milletvekilli olmadığından görüşmelerde yoktu.

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İLK KEZ 'KÜRDİSTAN'A CEZA

Görüşmelerde yaşanan bir ilk ise, günlerce tartışılan konusu oldu. HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir'in konuşması sırasında "Kürdistan" ifadesini kullandı ve sonrasında Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı "Kürdistan neresi?" diye sordu. Meclis tarihinde ilk kez "Kürdistan" ifadesi gerekçe gösterilerek ceza verildi. Baydemir'e yeni dönemde uygulamaya konulan İçtüzük değişikliğine dayandırılarak, "iki birleşimden geçici çıkarma" ile ödenek ve yolluklarının üçte birinin kesilmesi cezası verildi.

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RANT VE SAVAŞ BÜTÇESİ ELEŞTİRİSİ

Bütçe tasarısının Plan Bütçe Komisyonu'na gelmesinden bugüne kadar CHP bütçeye "rant" eleştirisi getirirken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise "savaş bütçesi" eleştirisi getirdi. İki muhalefet partisinin bu eleştirileri tasarıya dair verdikleri muhalefet şerhine de girerken, Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında milletvekillerinin de konuşmalarında sıklıkla işledikleri iki önemli başlık idi.

BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLEN BAKANLIĞIN BAKANI ORTADA YOKTU

Bu yılki görüşmelerin önemli bir yanı da milletvekillerinin görüşmelere göstermiş oldukları ilgiydi. Önceki yıllar Genel Kurul sıralarının dolu olduğu bilinen bir tabloyken, bu yılki görüşmeler iktidar partisinin sıraları başta olmak üzere çoğu zaman neredeyse bir avuç milletvekilinin katılımıyla geçti. Öyle ki, kimi zaman bütçesi görüşülen bakanlığın bakanının da Genel Kurul salonunda olmamasına tanıklık edildi. Hatta Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada Bakan Abdülhamit Gül'ün, Genel Kurul'da olmaması nedeniyle birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi.

AKP'lilerin Bakan Gül'e ulaşıp yerini almasından sonra ancak bakanlığın bütçesinin görüşülmesine geçildi.

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CHP VE AKP ARASINDA YOLSUZLUK KAVGALARI

Önceki yıllarda sert tartışmalara, hatta kavgalara sahne olan görüşmelerin bu yılki etabında kavgalar az yaşansa da gerginlikler eksik olmadı. Özellikle CHP ve AKP arasındaki gerginlikler görüşmelere damgasını vurdu. CHP'nin iktidara Man adası belgeleri üzerinden yüklenmesi karşısında AKP'nin de görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye dair iddialar üzerinden ana muhalefete yüklenmesi, gerginliklerin iki temel sebebi oldu.

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EN AZ KONUŞMA SÜRESİ AKP'DE

Milletvekillerinin kendilerine konuşma fırsatı bulduğu görüşmeler sırasında muhalefet milletvekilleri bir yana ilk kez AKP sıralarında kürsüye çıkan milletvekilleri oldu. AKP'de konuşmacı her milletvekili 5'er dakika ile konuşmasını sınırlandı.

Bütçenin ilk haftasında CHP tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verilen gen soru, görüşmelerin de seyrini değiştirdi. Cumartesi günkü görüşmeler sırasından CHP'liler, görüşmeleri fiili bir gensoru görüşmesine çevirdi. Görüşmelerin en yoğun katılımla gerçekleştiği birleşim de bu birleşim oldu.

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MHP 'İTTİFAKA ZEVAL GELMESİN' DEYİP SUSMAYI TERCİH ETTİ

MHP'nin uzun süredir AKP ile birlikte giriştiği ortaklık ise bütçe görüşmelerine de yansıdı. Neredeyse "aman ittifaka zeval gelmesin" diye hareket eden MHP'lilerin konuşmalarında iktidara yüklenmemesi ve gerginlikler sırasında sessiz kalması, dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı oldu.

EN ÇOK HDP'Lİ KADIN VEKİLLER KONUŞTU

Kadın milletvekillerinin kürsüyü kullanma ve konuşma süreleri de görüşmelerin bir başka ayrıntısıydı.

MHP'de sadece 2 kadın milletvekili toplamda 40 dakika süren bir konuşma yaptı. CHP'de ise 10 kadın milletvekili toplanda 83 dakika konuştu. AKP'li 13 kadın milletvekilinin konuşması ise 5'er dakika sınırlı kaldı. HDP'nin 11 kadın milletvekilinin konuşması toplamda 275 dakikayı buldu.



Kürsü de en çok kalan kadın milletvekili ise, 45 dakika ile HDP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu oldu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 18:19

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