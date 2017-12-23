Diyarbakır'daki 'askıda elbise' kampanyasına polis engeli

Diyarbakır’da ihtiyaç sahibi çocuklar için başlatılan 'askıda elbise' kampanyası polislerce engellendi.

Diyarbakır’da bir grup genç tarafından kış aylarında ihtiyaç sahibi çocukların üşümesinin önüne geçmek için gerçekleştirilen “askıda elbise” kampanyası, polis engeline takıldı. Yaklaşık bir aydır kentin farklı noktalarında elbiseleri asarak kampanyayı sürdüren gençler, bugün de Sur ilçesinde bulunan tarihi Surların dibinde elbiseleri asarak kampanyayı sürdürmek istedi.

Ancak elbiseleri astığı esnada gençlerin yanlarına gelen polisler, kampanya dair izin belgesi göstermelerini istedi.



Gençleri uzun süre bekletip Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçiren polisler, izin belgesi olmadığı gerekçesiyle asılan elbiseleri geri toplattırdı.



Kampanyayı yürüten gençler, polislerin izin belgesi alınmadığı müddetçe kampanyaya izin vermeyeceklerini belirttiğini aktardı. (Diyarbakır/MA)

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