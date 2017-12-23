Boşandığı erkeğin öldürdüğü kadının tabutunu kadınlar taşıdı

Hatay'da boşandığı erkek tarafından öldürülen Nurcan Yolcu'nun tabutu kadınların omzunda taşındı.

Hatay'da 2 yıl önce boşandığı 39 yaşındaki Hakan Kavukoğlu'nun bıçaklayarak öldürdüğü 38 yaşındaki Nurcan Yolcu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yolcu'nun tabutunu mezara kadar kadınlar taşıdı.

Defne ilçesinde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Nurcan Yolcu, 2 yıl önce ayrıldığı Hakan Kavukoğlu tarafından dün bindiği minibüste bıçaklandı. Eski eşinin tekrar evlenmek istediği ancak bunu kabul etmediği belirtilen kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yolcu için bugün cenaze töreni düzenlendi. Armutlu Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törene Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, CHP Antakya İlçe Başkanı Hasan Ramiz Parlar, Yolcu Ailesi'nin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından kadınlar, Nurcan Yolcu'nun tabutunu mezara kadar taşıdı. Ellerinde Yolcu'nun fotoğrafı bulunan kadınlar, eski eşi Hakan Kavukoğlu'ya tepki gösterdi. Nurcan Yolcu'nun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gece bir kafede tost yerken gözaltına cinayet şüphelisi Hakan Kavukoğlu, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (Hatay/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 16:34

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