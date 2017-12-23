Hugo Boss'taki işten atmalar protesto edildi

TEKSİF, ESBAŞ'taki Hugo Boss'ta sendikaya üye olan işçilerin işten çıkarılmasını ve sendika üyelerine yönelik devam eden baskıları protesto etti.

TEKSİF, İzmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de (ESBAŞ) kurulu bulunan Alman markası Hugo Boss'ta sendikal hakların yok sayılarak sendikaya üye olanların işten çıkarılması ve sendika üyelerine yönelik devam eden baskılarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Uzun süredir örgütlenme çalışmasının yürütüldüğü fabrikada son olarak aralarında sendika temsilcileri ile şirket yetkilileri arasında imzalanan protokolle iş yeri temsilcisi olarak belirlenen iki işçinin de bulunduğu çok sayıda sendika üyesinin çeşitli gerekçeler gösterilerek sözleşmelerine son verilmesi sendika tarafından protesto edildi.

ESBAŞ'ın girişindeki basın açıklamasına Hugo Boss işçilerinin yanı sıra TEKSİF'in örgütlü olduğu işyerinden işçiler, Türk-İş Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ve şube yöneticileri katıldı. Açıklamada "Hugo Boss İzmir Fabrikandaki İşçilerin Sendikalaşma Hakkına Saygı Göster" pankartı açıldı.

Konuşma yapan TEKSİF yöneticisi Recep Oktay eylemlerine Hugo Boss'un mağazaları önlerinde devam edeceklerini belirterek "Eğer çıkışlar devam ederse bunlardan daha ötesini yapacağız. İşçilerin örgütlülüğünden korkuyorlar.nHugo Boss yöneticilerine sesleniyorum bir an önce toplu sözleşme masasına oturun çünkü az kaldı" dedi.

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da Hugo Boss'ta işçilerin açlık sınırı altında çalıştırıldıklarını ifade ederek Hugo Boss yönetimini imzaladığı uluslararası iyi niyet sözleşmelerine uymaya çağırdı. (İzmir/EVRENSEL)

Hugo Boss’ta işten çıkarmalar devam ediyor

İşten atılan Hugo Boss işçisi direnişe başladı

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 16:15

www.evrensel.net