Kadıköy ruhtımının imara açılması protesto edildi

Kadıköy rıhtımının imara açılması kararı Kadıköy Kent Dayanışması tarafından protesto edildi.

Kadıköy Kent Dayanışması, kıyıların yapılaşmaya açılmasını protesto ederek yaşam alanlarının talan edilmesine karşı yasal, sivil ve meşru haklarını kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Kadıköy Kent Dayanışması, Kadıköy rıhtımının imara açılmasını protesto etti. Kadıköy-Beşiktaş İskelesi önünde düzenlenen eylemde “Kadıköy halkı kıyılarda yapılaşma istemiyor” pankartı ile “Obez kentin sindirim sistemini Kadıköy’e boşaltmayın”, “AKP elini Kadıköy’den çek”, “Ranta değil Marmara’nın temizliğine kafa yorun” ve “İstanbul’a ihanet etmeye devam ediyorsunuz” dövizleri taşındı.

Açıklamayı Kadıköy Kent Dayanışması’ndan Gülsün Gökalp okudu. Gökalp, Diyanet İşleri Başkanlığı ile İl Müftülüğü'nün talepleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulama imar planlarında değişiklikler yaptığını belirterek, “2015 yılında Kadıköy rıhtıma cami projesi hazırlanmıştı. Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın açtığı itiraz davaları devam ederken, İstanbul 5 Numaralı Koruma Kurulu söz konusu projeyi yeterli somut gerekçeler olmaksızın onayladı” dedi.

‘SİYASİ GÜÇ GÖSTERİSİ’

Rıhtıma yapılmak istenen 34 bin metrekarelik projenin gerekçesinin "Planlama alanında ve yakın çevresinde selatin cami (Osmanlı padişahlarınca ya da padişah eşlerince yaptırılan büyük, görkemli cami) veya ulu cami mahiyetinde bir caminin yer almaması" olduğunu bilgisini paylaşan Gökalp, “Yani bölgede yeterince cami olduğu biliniyor. Sayılarla ifade edersek; bölgede 9 cami var, bunlardan 4’ü söz konusu alana yürüme mesafesinde. Ama siyasi güç gösterisi için daha ihtişamlı bir cami isteniyor. Yer olarak da Rıhtım sahilindeki dolgu alan uygun görülmüş” diye ifade etti.

‘SİYASİ ÇIKAR UĞRUNA KULLANILIYOR’

Gökalp projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: “46 buçuk metre yükseklikte 20 bin kişilik caminin minare yüksekliği 70 metre olacak. Ayrıca, şadırvan, kültür merkezi, üç katlı bin 240 araç kapasiteli yeraltı otoparkı, hizmet ve ticaret alanı da proje kapsamındadır.”



Böyle bir projenin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Gökalp, kamu mal ve arazilerin halkın yararı gözetilmeksizin siyasi çıkarlar ve propaganda uğruna kullanılmakta ve yok edilmek istendiğini ifade etti.



Gökalp son olarak, yaşam alanlarının talan edilmesine karşı yasal, sivil ve meşru haklarını kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 15:29

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