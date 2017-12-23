Bütçe görüşmelerinde 112 AKP'li vekil tek söz almadı

TBMM'deki bütçe görüşmeleri boyunca tüm milletvekillerinin kürsüyü kullanma fırsatı olmasına rağmen AKP'li 112 milletvekili bir dakika dahi söz almadı

Meclis Genel Kurulunda 2018 Bütçesi üzerine 12 gün boyunca yürütülen tartışmalara AKP’den 112 milletvekili tek bir söz dahi etmedi. Tüm milletvekillerinin kürsüyü kullanmasına fırsat tanıyan bütçe görüşmelerine iktidar partisinden birçok milletvekili 5'er dakika konuştu.

Mezopotamya Ajansı'ndan Hayri Demir'in aktardığı kulis bilgisine göre vekillerin konuşmaması "üstlerinin çizildiği" şeklinde yorumlandı.

Aralarında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, darbecilikle suçlanan Mehmet Dişli’nin ağabeyi Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala gibi isimlerin olduğu 112 AKP'li milletvekili görüşmeler boyunca söz almadı.



Milletvekillerindeki suskunluk, daha önce il ve ilçe yönetimleri ile belediye başkanı ve bürokratları istifaya zorlayan "metal yorgunluk” hali olarak ifade ediliyor. Konuşmayan milletvekillerinin olası bir erken seçim ya da 2019'daki seçimlerde yeniden aday gösterilmeyeceği de kulislere yansıyan bilgiler arasında.

AKP gibi MHP'de de bazı milletvekilleri bütçe üzerine tek bir söz etmedi. MHP’deki suskunluğun ise İyi Parti çatlağı olarak yorumlandı. Hiç söz almayan 4 MHP’li milletvekilinin parti yönetiminden veto yediği ileri sürüldü.



AKP, her hatip için 5'er dakika süre ayrılmasına rağmen bu isimlere konuşma süresi verilmemesini “sayı çoğunluğu”nu gösterse de konuşanların sayısını sınırlaması yorumları güçlendiriyor.

KİMLER KONUŞMADI?

Konuşmayan AKP ve MHP’li vekilin isimleri şöyle:



Fatma Güldemet Sarı (Adana), Necdet Ünüvar (Adana), Talip Küçükcan (Adana), İbrahim Halil Fırat (Adıyaman), Haluk İpek (Amasya), Ahmet İyimaya (Ankara), Ali Babacan (Ankara), Ali İhsan Arslan (Ankara), Aydın Ünal(Ankara),Emrullah İşler (Ankara), Cemil Çiçek (Ankara), Ertan Aydın (Ankara), Fatih Şahin (Ankara), Lütfiye Selva Çam (Ankara), Murat Alparslan (Ankara), Nevzat Ceylan (Ankara), Vedat Bilgin (Ankara), Yalçın Akdoğan (Ankara), Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara), Gökcen Özdoğan Enç (Antalya), Sena Nur Çelik (Antalya), Orhan Atalay (Ardahan), İsrafil Kışla (Artvin), Mahmut Poyrazlı (Balıkesir), Ataullah Hamidi (Batman), Vedat Demiröz (Bitlis), Ali Ercoşkun (Bolu), Cemalettin Kani Torun (Bursa), Efkan Ala (Bursa), Hüseyin Şahin(Bursa), İsmail Aydın (Bursa), Mehmet Müezzinoğlu (Bursa), Mehmet Mufit Aydın (Bursa), Ayhan Gider (Çanakkale), Ahmet Sami Ceylan (Çorum), Rafet Sezen (Edirne), Ömer Serdar (Elazığ), Sebahattin Karakelle (Erzincan), Harun Karacan(Eskişehir), Canan Candemir Çelik (Antep), Şamil Tayyar (Antep), Adem Yeşildal(Hatay), Fevzi Şandemir (Hatay), Mehmet Öntürk (Hatay), Orhan Karasavar (Hatay), Nurettin Aras (Iğdır), Ahmet Berat Çonkar (İstanbul), Ahmet Hamdi Çamlı (İstanbul), Azmi Ekinci (İstanbul), Burhan Kuzu (İstanbul), Durmuş Ali Sarıkaya (İstanbul), Erol Kaya (İstanbul), Feyzullah Kıyıklık (İstanbul), Harun Karaca (İstanbul), İsmet Uçma (İstanbul), Mehmet Metiner (İstanbul), Mehmet Doğan Kubat (İstanbul), Mihriman Belma Satır (İstanbul), Mustafa Ataş (İstanbul), Nureddin Nebati (İstanbul), Ravza Kavakcı Kan (İstanbul), Volkan Bozkır (İstanbul), Yıldız Seferinoğlu (İstanbul), Fatma Semiha Nükhet Hotar (İzmir), Hamza Dağ (İzmir), İbrahim Mustafa Turhan (İzmir), Celalettin Güvenç (Maraş), Veysi Kaynak (Maraş), Mehmet Ali Şahin (Karabük), Hakkı Köylü (Kastamonu), Taner Yıldız (Kayseri), Ramazan Can (Kırıkkale), Mikail Aslan (Kırşehir), Radiye Sezer Katırcıoğlu (Kocaeli), Ahmet Davutoğlu (Konya), Ahmet Sorgun (Konya), Mehmet Babaoğlu (Konya), Mustafa Baloğlu (Konya), Ziya Altunyıldız (Konya), İshak Gazel (Kütahya), Mustafa Şahin (Malatya), Nurettin Yaşar (Malatya), Öznur Çalık (Malatya), Taha Özkan (Malatya), Selçuk Özdağ (Manisa), Uğur Aydemir (Manisa), Ceyda Bölünmez Çankırı (Mardin), Orhan Miroğlu (Mardin), Yılmaz Tezcan (Mersin9, Murat Göktürk (Nevşehir), Alparslan Kavaklıoğlu (Niğde), Ayhan Sefer Üstün (Sakarya), Şaban Dişli (Sakarya), Akif Çağatay Kılıç (Samsun), Çiğdem Karaaslan (Samsun), Mehmet Habip Soluk (Sivas), Faruk Çelik (Urfa), Halil Özcan (Urfa), İbrahim Halil Yıldız (Urfa), Mahmut Kaçar (Urfa), Mehmeet Kasım Gülpınar (Urfa), Yusuf Beyazıt (Tokat), Zeyid Aslan (Tokat), Adnan Günnar (Trabzon), Mehmet Balta (Trabzon), Mehmet Altay (Uşak), Beşir Atalay (Van) ve Burhan Kayatürk (Van)



MHP'li dört milletvekili ise Şefkat Çetin (Ankara), Kadir Koçdemir (Bursa), Atila Kaya (İstanbul) ve Zihni Aşba (Sakarya). (HABER MERKEZİ)

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