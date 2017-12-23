Hakaret davaları Meslis gündemine taşındı

CHP'li Necati Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve Başbakana hakaret davaları ile sosyal medya paylaşımlarına yönelik yargılamaları Meclis gündeme taşıdı.

CHP Ankara milletvekili Necati Yılmaz, hakaret davaları ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik yargılamaları Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması isteğiyle soru önergesi veren Yılmaz, Cumhurbaşkanı, Başbakan’a hakaret suçlamasıyla açılan soruşturma ve davaların sayısını ve akıbetini sordu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla ilgili kaç kişi ceza aldığını ve bu suçtan kaç kişinin tutuklu veya hükümlü olduğunun açıklanmasını istedi.

2014-2017 yılları arasında kaç gazeteci, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi ve Meslek Odası yöneticisine Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesi ile dava açıldığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “2003-2014 yılları arasında Başbakan’a hakaret ettiği gerekçesi ile dava açılan kaç yurttaşımız vardır? Aynı sebeplerle açılan davalar arasından kaçı gazetecilere açılmıştır? Kaçı STK yöneticileri ve Meslek Odaları yöneticilerine açılmıştır?” sorularının yanıtlanmasını istedi.

Bu davaların kaçında hakaret olmadığı veya eleştiri sınırlarında kaldığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini soran Yılmaz, “2014-2017 yılları arasında siyasi parti yöneticilerine Cumhurbaşkanı’na hakaret nedeni ile kaç dava açılmıştır? 2014-2017 yılları arasında toplamda kaç kişi sosyal medya paylaşımları nedeni ile yargılanmıştır? Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılananlar arasından kaçı, Cumhurbaşkanı’na hakaret nedeniyle yargılanmıştır?” diye sordu.

Hakaret davalarında bugüne kadar en fazla dava açan kişinin kim olduğunun da açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanına hakaretleri izleyen bir birim var mıdır? Var ise kaç kişiden oluşmaktadır? Ne kadar ücret almaktadır?” diye sordu. (Ankara/EVRENSEL)

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