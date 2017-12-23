Başakşehir'de polis iş yerini basıp içeridekileri darbetti

Başakşehir’de bir oyun salonuna giden çok sayıda polis, işyeri sahibi ve müşterilerini dışarı çıkararak duvar dibine dizdi. Daha sonra yurttaşlara şiddet uygulamaya başlayan polisin bu anları saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mezopotamya Ajansından Muhammet Doğru'nun haberine göre, İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe mahallesinde bulunan bir oyun salonunda polis şiddeti yaşandı. 12 Kasım günü yaşanan olayda, gece saat 23.28 sıralarında oyun salonuna gelen polisler, iş yeri sahibi ve içeridekilerin tümünü dışarı çıkardı. Daha sonra dışarıda herkesi duvar dibine, elleri duvara dayalı bir şekilde dizdi. Polis kimlik kontrolleri yapılan yurttaşları Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirdiği sırada darbetmeye başladı. Yurttaşları tokatlayan polis, kafalarını duvara vurmaya başladı.

Öğretmen olduğu belirtilen 2 kişi de polislerin hem hakaretlerine hem de fiziksel şiddetine maruz kaldı. Oyun salonunun müşterileri gibi iş yeri sahibi de polisin şiddetinden kurtulamadı. Polisler iş yeri sahibini de darbetti. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİSLER SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan olay sonrası Mezopotamya Ajansı muhabirlerinin ulaştığı ve güvenlik nedeniyle soyadını vermek istemeyen iş yeri sahibi Ahmet, olayın yaşandığı gece dükkanı ağabeyine teslim ettikten sonra çıktığını ve 5 dakika sonrasında polislerin oyun oynayan herkesi dışarı çıkarıp tek sıra halinde dizerek hakaretler eşliğinde darbettiğini ifade etti. İş yeri sahibi "Bizim dükkana öğretmenler de geliyor. Öğretmen olduklarını söyleyenlere de vurmuşlar. Ağabeyimi de dövmüşler. Biz birkaç kişi, dayak atan polis hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ardından polisler gelip bizden özür diledi. Mahallede her gün böyle olaylar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

‘HER GÜN YAŞANIYOR’

İş yeri sahibinin mahallede bu tür olayların hemen her gün yaşandığı yönündeki iddialarını mahalle sakinleri de doğruluyor. Güvenlik gerekçesiyle isimlerini vermekten çekinseler de mahallelilerin anlatımlarına göre, mahallelerine Mayıs 2017’de kalekol yapılmasının ardından özel harekat polisleri tarafından yurttaşlara yönelik keyfi uygulamalar, hakaret ve darp olayları artmaya başlamış.

'MAHALLELİNİN HUZURU KAÇTI'

Sürekli polis ablukası altında olduklarını dile getiren mahalleliler, gün ortasında bile polislerin kendilerini durdurup, “Neden kollarını sallayarak geziyorsun” diyerek darp ve hakaret edebildiklerini paylaştı.

Neredeyse iş yapamaz duruma geldiklerini aktaran esnaf da kalekol yapımından sonra mahallelerinde huzurun kalmadığını belirtti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 12:49

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