KHK ile ihraç edilen öğretmene aylıktan kesme cezası verildi. Cezaya ise sendikal eylemler gerekçe gösterildi.

Diyarbakır’da KHK ile ihraç edilen öğretmen Mehmet Şahin’e iki yıl sonra sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek “aylıktan kesme cezası” verildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde öğretmenlik yaparken 29 Ekim 2016’da kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 53 yaşındaki Mehmet Şahin’e 29 Aralık 2015 tarihinde katıldığı sendikal faaliyet gerekçesiyle “aylıktan kesme cezası” verildi. Bölge illerinde devam eden sokağa çıkma yasaklarına ve çatışmalara karşı sendikanın almış olduğu bir günlük iş bırakma eylemine katılan Şahin, tebliğ edilen cezanın şaşkınlığını yaşıyor. Kasım ayında soruşturma başlatıldığını ve kendisinden savunma istendiğini anlatan Şahin, 2015 yılında katıldığı eylemin savunmasını 11 Kasım 2017’de istendiğini söyledi. Soruşturmayı tamamlayan Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 12 Kasım’da Şahin’e “aylıktan kesme cezası’” verdiğini tebliğ etti.

'DALGA GEÇİYORLAR'

“Aylıktan kesme cezası” 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na (DMK) göre, sadece memur olan kişilere verilebiliyor. Şahin, DMK ilgili maddelerine göre memur bir kişinin işlediği fiile bir ay içerisinde soruşturma açılması gerekirken üzerinden 24 ay geçen sendikal bir faaliyete işlem yapılması başka bir kanunsuz uygulama olduğuna dikkat çekti.

Aldığı cezaya tepki gösteren Şahin, “Yasaya göre, üzerinden iki yıl geçen bir olaya soruşturma açılamaz. Ekim 2016’dan bu yana görevimden ihraç edilmiş durumdayım. Memur olmayan birine memuriyet cezası veriyorlar. Resmen dalga geçiyorlar” diye konuştu. (Diyarbakır/MA)

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