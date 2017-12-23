Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

İstanbul Ataşehir'de bir kahvehane önünde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Ataşehir'de telefonda başlayan tartışma sonucu silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Cemal Türkan (39), telefonda tartışma yaşadığı kişi ile Mustafa Kemal Mahallesi Yemen Sokak'ta bir kahvehanenin önünde karşı karşıya geldi. Bir taksi ile buraya gelen saldırgan önce havaya ateş etti, ardından da silahıyla Türkan'ı hedef alıp yaraladı ve yaya olarak kaçtı.

Olay, Ataşehir'de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yemen Sokak'ta gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Türkan (39), telefonda konuştuğu kişi ile tartıştı. Tartıştığı kişi daha sonra bir taksi ile kendisini bir kahvehanenin önünde bekleyen Cemal Türkan'ın yanına geldi. Silahlı saldırgan önce havaya ateş etti, ardından da Cemal Türkan'ı hedef aldı. Çevredeki yurttaşların olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından Türkan, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 39 yaşındaki Cemal Türkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE 6 KOVAN BULUNDU

Türkan'a kurşun yağdıran saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçarken zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde 6 adet kovan buldu ve olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 09:26

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