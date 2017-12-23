Domagoj Vida resmen Beşiktaş'ta

Dinamo Kiev'in ve Hırvatistan milli takımının stoperi Domagoj Vida'nın Beşiktaş'la 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladığı belirtiliyor.

Beşiktaş'ın Hırvat stoper Domagoj Vida ile el sıkıştığı ve 3 buçuk yıllığına sözleşme imzaladığı belirtiliyor.

NTV Spor'da yer alan haberde, 28 yaşındaki stoperin Beşiktaş Futbol Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile bir araya geldiği ve siyah beyazlı forma ile fotoğraf çektirdiği bilgisi yer alıyor. Haberde ayrıca Hırvat oyuncunun Beşiktaş'ın 3 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampına katılacağı belirtiliyor. Beşiktaş, Vida için bonservis ödemeyecek.

Domagoj Vida, futbol kariyerine Hırvatistan'ın Ojisek takımında başladı. Daha sonra Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagreb formaları giyen 28 yaşındaki stoper 2012'den bu yana ise Dinamo Kiev takımında idi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 08:19

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