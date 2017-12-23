İDO bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu
23 Aralık 2017 07:44
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.
İptal edilen seferler ve saatleri şöyle:
07:00 - Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
09:30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü
09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
(DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 08:26
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