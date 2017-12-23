İDO bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen seferler ve saatleri şöyle:

07:00 - Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü

09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

(DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 08:26

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