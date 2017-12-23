İDO bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu

İDO bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu

    • 23 Aralık 2017 07:44

    İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

    İptal edilen seferler ve saatleri şöyle:

    07:00 - Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

    07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

    08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

    09:30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü

    09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

    10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

    (DHA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 08:26
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