Adana'da kadın cinayeti

Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bu kez Adana'da 28 yaşındaki Gamze İlhan, Soner Uçku tarafından öldürüldü.

Adana'da Soner Uçku birlikte yaşadığı 28 yaşındaki Gamze İlhan'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak'ta bulanan bir sitede meydana geldi. Soner Uçku birlikte yaşadığı çocuğunun annesi Gamze İlhan'ı tartışma bahanesiyle çeşitli yerlerinden bıçakladı ve kaçtı.

Kadın evde bulunan yakınları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gamze İlhan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. (Adana/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 16:24

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