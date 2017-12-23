Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 kanunda yapılan değişiklikleri onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan bilgilendirmeye göre Erdoğan, 7064 ve 7065 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikleri onayladı. Kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Erdoğan'ın onayladığı kanunlar şunlar:

7064 sayılı "AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

7065 sayılı "Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 10:49

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