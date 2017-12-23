Türmen: Ortak bir iradeyle demokrasi ittifakında buluşalım

Demokrasi İçin Birlik (DİB) Sözcüsü Prof. Dr. Rıza Türmen, yüzde 10 barajının kutuplaşmaya yol açtığına da vurgu yaptı.

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Demokrasi İçin Birlik (DİB) Sözcüsü, Prof. Dr. Rıza Türmen, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önerdiği ittifakı, “Demokrasi karşıtı bir ittifak. Bizim bahsettiğimiz, demokrasi ittifakı” dedi. Türmen, yüzde 10 barajının kutuplaşmaya yol açtığına da vurgu yaptı.

Demokrasi İçin Birlik (DİB) Sözcüsü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Eski Yargıcı Prof. Dr. Rıza Türmen ittifak tartışmalarını konuştuk. İttifakların iki türlü; yatay ve dikey olduğunu belirten Türmen şunları söyledi: “DİB gibi ortada olan meslek kuruluşları var. DİSK, KESK, TBB, TMOBB, Haziran Hareketi ve başka oluşumlar var. Bir kere onlarla iletişim kurmak lazım. Herkes kendi mücadelesini yürütürse olmaz. Onun için ortak iradenin olması lazım. Onun için taban platformlarıyla, kadın hareketleriyle iletişim kurmak gerekir. Bunları iletişim ağının bir düğümü olarak görmek lazım. Tabii ki siyasi partiler de burada olmalı. Ve ortak iradenin ortaya çıkması lazım. Ortak bir ideoloji değil, herkes kendi ideolojisini ifade etsin, Hak ve Adalet Platformu var. Onun ideolojisi farklı, dünya görüşü de farklı, olsun. Demokrasi istiyorsa, bu duruma itirazı varsa, tabii ki, burada mücadelenin içerisinde yeri var. İtirazı olan herkesin yeri var. Bunlar hepsi aynı derecede önemli.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘cumhur ittifakı’ olarak önerdiği ittifaka ilişkin sorumuza Türmen, “Bahçeli’nin önerdiği demokrasi karşıtı bir ittifak. Bizim bahsettiğimiz, demokrasi ittifakı. İkisinin arasında böyle bir fark var” dedi. AKP ile MHP’nin ittifakıyla ilgili Türmen, “Şartlar öyle zorluyor ki, tek başına bu işi götürmeyeceklerini anlı-yorlar. Onun kabulündeler” değerlendirmesini de yaptı.

‘YÜZDE 10 SEÇİM BARAJI KUTUPLAŞTIRIR’

Yüzde 10 seçim barajının ülkeyi kutuplaştırmaya devam edeceğine işaret eden Türmen şunları söyledi: “Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 10 seçim barajı yok. Hiçbir şey yüzde 10 seçim barajını haklı göstermez” dedi. Seçim barajının Kürt siyaseti başta olmak üzere demokratik muhalefettin Meclise girmesinin engellenmesine yönelik olduğunu belirten Türmen, HDP’nin barajı aşmasıyla yüzde 10 seçim barajının bir işlevinin de kalmadığını belirtti. Türmen, “Yüzde 10 seçim barajı adaletsizliğe yok açıyor. Bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani seçmen iradesinin Meclise yansıması önemli. Küçük partiler niye Meclise girmesin, niye koalisyonlar olmasın. Yüzde 10 barajı kutuplaşmaya yol açıyor” diye konuştu.

OHAL’DE SEÇİM OLMAZ

OHAL ile birlikte seçimlerin yapılma durumuna ilişkin Türmen şunları söyledi: “OHAL’de seçim olmaz. Birçok devletin anayasasında yazar. OHAL’de seçim yapılamaz, diye. Yapılırsa o seçim adil olmaz. O seçime daha baştan gölge düşmüş olur. Çünkü OHAL’de her türlü yetki, yürütmenin elinde ve dengesiz bir durum var. Bütün özgürlükler bastırılmış durumda. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü böyle bir ortamda seçim yapılması tabii ki seçime gölge düşürür.”

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 06:12

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