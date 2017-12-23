Fuat Yaşar: Soruşturmayla geri adım attıramayacaklar

1Habervar Platformunda Muhabir Program Sorumlusu Fuat Yaşar, platformda yer alan birçok gazetecinin yıllardır baskıya maruz kaldığına dikkat çekti.

Serpil BERK

Diyarbakır

KHK ile kapatılan 12 televizyon ve radyoların olduğu basın kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları 1 Haber Var Platformu hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla soruşturma açılmasına tepki geldi. 1Habervar Platformunda Muhabir ve Program Sorumlusu Fuat Yaşar, platformda yer alan birçok gazetecinin yıllardır bu tip baskılara maruz kaldığına dikkat çekerek, baskıyla tek sesliliğin yaratılmaya çalışıldığını ancak gazetecilik yapmaya devam edeceklerini, soruşturmayla kendilerine geri adım attıramayacaklarını söyledi.

1 Haber Var Platformunun tek tip gazeteciliğe karşı bir şeyler yapma ihtiyacından doğduğunu söyleyen Yaşar, “Kısıtlı imkanlarla kurduk platformu ve internet gazeteciliği yapıyoruz. Amacımız sesi duyulmayanların sesi olmaktı. Bu misyondan dolayı hedef haline geldik. Sosyal medyada bile iktidar dışındaki söz söyleyen bütün kesimlere dönük bir baskı var bizde bundan nasibimizi alıyoruz”dedi.

‘GAZETECİLİK SORUŞTURULUYOR’

Haklarında açılan soruşturmaya değinen Yaşar, “Hükümeti eleştirenleri gösteren, onları programına çıkaran gazeteciler suçlu gibi bir algı var. Soruşturma dosyasına baktığımızda ‘örgüt propagandası’ deniliyor fakat soruşturulan gazetecilik faaliyetlerimiz. Referandumdan bu yana adım adım takip edildiğimizi gördük bu soruşturmayla. Referandumdan birkaç gün önce HDP Diyarbakır İl Örgütü açıklama yapıyor hayır kampanyaları için biz de bu açıklamayı canlı yayımladığımız için ‘örgüt propagandası’ yapmakla suçlanıyoruz. Referandumda evet kampanyasını gösterseydik ödül alırdık. Madem hayırı göstermek suç o zaman niye referandum yapılıyor ve niye hayır bir seçenek olarak sunuluyor diye sormak lazım” diye konuştu.

“Gazetecilik suç değildir diyoruz fakat Türkiye’de gazetecilik suçtur” diyen Yaşar, “Türkiye’de ne suç değildir; gazetecilik maskesi altında ne söyleniyorsa onu yapmak, hiç gelip görmedikleri yerlerle ilgili haberler yapmak, yandaşlık yapmak suç değil. Onlar gazeteci olarak lanse edilirken biz sindirilmesi gereken suçlular olarak görülüyoruz. Yandaşlık yapmak değil gazetecilik suçtur artık soruşturma dosyasıyla bunu çok net anlıyoruz. İnsanlar televizyonu açtığında tek ses duyuyor. HDP’yi, ihraç edilenleri, emekçileri AKP’yle konuşuyorlar, konunun muhatabı kişileri görme şansınız yok. Gazeteler de böyle, hepsi aynı manşetle çıkıyor. Televizyonların tamamı iktidarın güdümünde konu ve konuklar seçiyor muhalif kesime kapılar kapanmış durumda”dedi.

‘HABER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Yaşanan bir çok haksızlığa karşı ses çıkarmak zorunda olduklarını belirten Yaşar, “Gazetecilik neyi gerektiriyorsa biz onu yaparız. Bugüne kadar bir çok baskıyla karşı karşıya kaldık. Tehdit edildik, görüntülerimiz silindi, kartlarımıza el koyuldu. Bu tip soruşturmalarla bize geri adım attıramayacaklar. Bütün medya hükümet dışındakilere sırtını dönmüş olabilir 1 Haber Var kısıtlı imkanlarla da olsa haber vermeye devam edeceğiz”diye ifade etti.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 10:28

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