Diyarbakırlı yurttaşlar: Demirtaş’tan intikam alınıyor

Selahattin Demirtaş hakkında yapılan başvurunun Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmesi, Diyarbakırlı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Serpil BERK

Fırat TOPAL

Diyarbakır

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılanmak için Anayasa Mahkemesi(AYM)’ne yaptığı başvuru ‘kaçma şüphesi olduğu’ gerekçesiyle reddedildi. Bu durumu Diyarbakırlılarla konuştuk. AYM’nin aldığı kararı şaşırmayan Diyarbakırlılar, HDP den ‘seni başkan yaptırmayacağız’ söyleminden dolayı intikam alındığını dile getirdiler. Tutuklu vekiller için çifte standart uygulandığını aktaran Diyarbakırlılar, AYM’nin emsal kararları olmasına rağmen söz konusu HDP olunca bu kararların uygulanmadığını kaydettiler.

Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun kabul edilecek bir yanının olmadığını söyleyen Levent Çelik, “Siyasi bir partinin lideri için kaçma şüphesi var diyorlar nereye kaçacak? Hangi milletvekili kaçtı ki oda kaçsın. Demirtaş’ın tutuklanabilir gibi bir algı oluşturuluyor bu kırılmalıdır. AYM Mustafa Balbay’a ilişkin uyguladığı karar var niye emsal olarak bu kararı uygulamıyor? Bu tutuklamayla ve AYM kararıyla bize söylenen Selahattin Demirtaş’ın formaliteden tutuklu olmasıdır başkada bir anlamı yok”diye konuştu.

‘YARGIYA NASIL GÜVENECEĞİZ’

“Vatandaş olarak yargıya nasıl güveneceğiz” diye soran Çelik, “ 2 kişi ticaret yapıyor biri diğerini FETÖCÜ diye şikayet ediyor ve tutuklanıp aylarca cezaevinde kalıyor insanlar. Belediye Başkanları tutuklu suçları ne? Hani delil suçlarını işlediklerine dair. Bu haldeyken ben vatandaş olarak diyelim ki başıma bir şey geldi adil yargılanacağımı nasıl düşüneyim?” dedi.

Şehmus işletme bölümünden yeni mezun olmuş soyadını vermek istemiyor. AYM kararını sorduğumuzda ise şunları söylüyor: “ Bu karar sistematik bir karar, bizim için sürpriz olmadı. Bu karar iç hukuk yollarının tükendiğini gösteriyor. Demirtaş’ın işlediği adli bir suç hepsi ifade özgürlüğü denilecek şeyler ve bu kişi bir partinin genel başkanı. Bir milletvekilinin tutuklanması olağan hale gelmiş, en başta bizlerin buna itiraz etmesi lazım. Çünkü normal bir durum değil. Bu yüzden HDP’den şunu istiyorum, bu algıyı kırsınlar, bu tutuklamaya alışmasınlar, alışmamıza izin vermesinler.”

‘SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ’IN İNTİKAMI

İnşaat işçisi olan 43 yaşındaki Mehmet Tahir Orak, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olmasını doğru bulmadığını ve tutukluluğunun devamı için verilen kararın siyasi bir karar olduğunu belirterek “6 milyon Seçmeni Olan bir partinin genel başkanı olan birinin içeride olmasını doğru bulmuyorum. ‘Seni Başkan Yaptırmayacağız’ ın intikamını alıyorlar. Bu siyasi bir karardır. Tüm vekiller, Belediye Başkanları içeride. Biz de kendimizi tutuklu hissediyoruz. Bu konumda bir kişi kaçar mı? Suç da yok ortada, varsa çıkarsınlar ortaya yargılansın. Biz de bilelim. Kaçma şüphesi çok komik bir gerekçe. HDP muhalefet yaptığı için, başkanlığına engel olduğu için bu mazeretler uyduruluyor” dedi.

‘ADALET Mİ VAR?’

İsmini vermek bir yurttaş ise, “Tüm halklar için muhalefet yapan Demirtaş’tı. Bu yüzden terör suçlamasıyla içeride tutuyorlar. Doğru düzgün karar verecek bir hakim, savcı mı var? Her şey bir adamın elinde. Amaç ilerdeki seçimde önünde bir engel bulunmasın. Muhalefet yapabilen kimse var mı şimdi? Bu yüzden içeride tutuluyor. Sadece Demirtaş değil onlarca vekil, gazeteci içeride yüzlerce insan işinden ekmeğinden oldu. Adalet mi var” diye sordu.

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