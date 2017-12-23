2018 yılı bütçesi 305 oyla kabul edildi
23 Aralık 2017 00:26
Meclis Genel Kurulu'nda 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 124 ret oyuna karşılık 305 oyla kabul edildi.
Meclis Genel Kurulu'ndaki 2018 merkezi bütçeleri 12 günlük çalışmanın ardından sona erdi.
Meclis'te 11 Aralık'ta başlayan 2018 merkezi bütçesi görüşmeleri bugün bütçenin tümü üzerine yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Bütçenin tümü üzerine yapılan konuşmaların ardından gidilen oylamada bütçe 305 oyla kabul edildi. (HABER MERKEZİ)
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