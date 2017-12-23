Batıçim işçileri: Taleplerimizin hiçbiri sözleşmeye konmadı

Batıçim Fabrikası işçileri, Türk-İş’e bağlı Çimse-İş ile patron sendikası ÇEİS arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine tepkili.

Metehan UD

İzmir

Türk-İş’e bağlı Çimse-İş ile patron sendikası ÇEİS arasında çimento fabrikalarını kapsayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. İlk görüşme 11 Aralık’ta yapıldı. 2018-2019 yıllarında geçerli olacak sözleşme, yaklaşık 25 bin işçiyi kapsıyor. Çimse-İş’in TİS taslağı öncesi form dağıttığı Batıçim Fabrikası işçileri ise sendikacılara tepkili. İşçiler taleplerinin hiçbirinin taslakta yer almadığını belirtirken, işyeri temsilcisi de sendika yönetiminin bu tutumu nedeniyle görevinden istifa etti. İşçiler çözümün birlik olup örgütlü hareket etmekte olduğunu söyledi.

Çimse-İş’in TİS sürecini yürüttüğü fabrikalardan biri de İzmir’de bulunan Batı Anadolu Grubu’na ait Batı Anadolu Çimento Fabrikası. Devam eden TİS süreci ile ilgili Batıçim’de çalışan işçilerle konuştuk.

‘FABRİKADA İLK KEZ FORM DAĞITTILAR’

Fabrika tarihinde ilk kez bir toplu iş sözleşmesi öncesinde kendilerine form dağıtıldığını dile getiren işçiler “Bunda DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş Sendikasının fabrika içerisindeki örgütlenme süreci etkili oldu. İşçilere form dağıtarak taleplerini yazması istendi ancak bu taleplerin hiç biri taslağa girmedi. Eski taslakların aynısını hatta daha da kötüsünü getirdiler. Bize seyyanen zam alınacağını söylediler ama hiç yazılmamış bile” dediler.

‘YÜZDE 40 DEDİLER 22 İLE AÇTILAR’

Yüzde 40 zam talebi ile masaya oturulacağının bilgisinin verildiğini de aktaran işçiler “Ancak yüzde 22 ile oturuldu. Bu yüzde 22’i herkes için de geçerli değil. Saat ücret biraz daha yüksek olanlarda bu artış yüzde 5-6’ya kadar düşüyor. Kendi kafalarına göre makas kapatıyorlar. Sosyal haklarda da elle tutulur bir değişiklik yok. Geçmiş sözleşmenin aynısı devam ediyor. Gerekçe olarak TİS masasına diğer fabrikalarla ortak girilmesini gösterdiler” dedi.

‘İNTERNETTEN ÖĞRENDİK’

TİS görüşmelerinin başladığını Çimse-İş’in sitesinden öğrendiklerini de ifade eden işçiler şunları söyledi: “Öncesinde ya da sonrasında bize bir açıklama yapılmadı. Yaptığımız üretime göre diğer fabrikalara göre daha düşük alıyoruz. Daha çok üretmemize rağmen maaşlarımız daha düşük. İçeride duruma tepki var. Cam Keramik-İş’e geçmeyen arkadaşlarımız pişman olduklarını söylüyorlar. Tepki olarak bir işyeri temsilcisi istifa etti. Fabrika içerisinde bir araya gelen işçiler kendi aralarında durumdan rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Ne yapabileceklerini konuşuyorlar.”

PATRON CİMSE-İŞ’TEN YANA TUTUM ALMIŞTI

Önceki imzalanan toplu iş sözleşmesinde yaşanan hak kayıplarından dolayı fabrikadaki işçiler DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş’te örgütlenmeye başlamıştı. Buna karşı harekete geçen fabrika yönetimi Cam Keramik-İş üyelerini işten çıkararak işçiler üzerinden baskı kurmaya çalıştı. Bu sayede işveren toplusözleşme sürecine hem Çimse-İş Sendikası ve hem de işçiler karşısında masaya daha avantajlı olarak oturmuş olmasının karşılığını her istediğini kabul ettirerek almak istiyor.

İşçiler “Patronların 3 yıllık sözleşme ile bizi düşük ücretlerle çalışmaya mahkum etmesinin karşısında tek çarenin yeniden Cam Keramik-İş Sendikası’na geçerek metal işçileri gibi fiili mücadeleyi yükseltmekten geçtiğini biliyoruz” dedi.

www.evrensel.net