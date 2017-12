Doubleem işçisinin eylemi sürüyor

Mersin'deki Doubleem Tekstil firmasında 3 aydır ücretlerini alamayan işçilerin iş bırakma eylemi sürüyor.

Cemil UĞUR

Mersin

Mersin Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi’nde 8 aydır faaliyet gösteren Doubleem Tekstil firmasında çalışan işçiler, 3 aydır ödenmeyen ücretlerinin verilmesi için iş bıraktılar. Patronun makineleri kaçırmak istediğini söyleyen işçiler, buna engel olmak için 3 gündür firma önünde bekliyorlar. Firmanın binasına büyük bir afişle işçi aranıyor yazısının asılması ise dikkat çekerken, yetkililer iş yaptıkları firmalardan ödeme alamadıkları için işçilere ücret veremediklerini ileri sürüyor.

İŞKUR üzerinden işe alınmış gibi gösterilen bir kadın işçi şunları söyledi: “Eylül ayının ücretini firmadan aldım. O zaman İŞKUR’lu değildim. Ondan sonra İŞKUR’lu oldum. Oradan paramı almaya başladım. İlk başladığımızda bize asgari ücret alacağımızı, daha sonra artacağını söylediler. Fakat ücretimiz hep aynı kaldı” dedi. Kadın işçi fazla mesaiye kalmak istemediğinde patron “Senin işini kim yapacak?” diyerek zorla fazla mesaiye bıraktığını aktardı.

EVİM DE ELİMDEN GİDECEK

4 aydır çalıştığını belirten bir başka kadın işçi, sadece bir buçuk aylık ücretinin ödendiğini söyledi. İşçi “Sigortam var ama geçen baktım ilk 3 ay yatmış, diğer ay ise yarısı yatmış” dedi. Evin giderlerini karşılayamadığını belirten işçi, şu an eve gidecek parasının bile olmadığını anlattı. Tek istediklerinin hak ettikleri ücretlerini almak olduğunu dile getiren işçi, “Bize çeki bozdurup vereceğiz diyorlar ama ortada para pul yok. Evimi krediyle aldım. Bu taksiti zorla ödedim, bu gidişle evim de elimden gidecek” diye konuştu.

‘EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ’

Firma da çalışan Mehmet Akdeniz, iki haftadır her gün paralarını istediklerini fakat alamadıklarını, patronun her gün çek gösterdiğini belirtti. Kendilerine ‘bekleyin’ dendiğini söyleyen Akdeniz, 3 gündür firma önünde beklediklerini patronun, her gün paranızı getireceğim dediğini ancak sözlerin yerine getirilmediğini belirtti. Akdeniz, sadece emeklerinin karşılığını istediğini ifade etti.

PATRON TAHSİLAT İÇİN SENDİKAYI ARADI

Öte yandan patron, eylem nedeniyle Dev Tekstil Sendikası temsilcisini aradı. Sendika temsilcisi ücretlerin geciktirilmesinin İş Kanunu’na göre suç olduğunu söyledi. Patron ise bu firmayı 8 aydır açtığını ama 22 yıldır tekstil işi yaptığını bugüne kadar kimsenin hakkını yemediğini ileri sürdü. Patron diğer firmalardan ödeme alamadığını söyleyerek, tahsilat için işçilerle birlikte gitmeyi teklif ederek, sendika temsilcisinden işçileri toplamasını istedi. Patron konaklama ücretlerini karşılayacağını söyledi. Sendika temsilci bu sorunun işçilerin değil, patronun sorunu olduğunu, bir an önce ödemelerin yapılmasını istedi.

ŞEFE GÖRE SIKINTI YOK

Telefonla görüştüğümüz Firma Şefi Hasan Açıkadam, “Atölyemizle ilgili bir sıkıntımız yok” derken, işçilerin ücretinin geciktirilmesini de doğal olarak gördü. Firmada patrondan sonra gelen kişi olduğunu dile getiren Açıkadam, “Patronumuzun bir yere kaçtığı yok. Nisan ayından eylül ayına kadar maaşları zamanında verildi. Başka firmalarla çalıştığımız için karşı firmadan ödeme alamadığımız için bu insanlar bir buçuk aydır mağdur oldular. Şu an işçilerin parasını vermek için uğraşıyoruz. Başka bir durum yok ortada. Firma batmış filan değildir. İş dünyasıdır. Maaşların ödemesinde gecikmeler olabilir” diye konuştu.

www.evrensel.net