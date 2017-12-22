EMEP'ten insanca yaşanacak asgari ücret için imza standı

Emek Partisi (EMEP) İskenderun İlçe Örgütü 2018 Yılında uygulanacak asgari ücretin en az 2.000 lira olması için imza standı açtı.

Emek Partisi (EMEP) İskenderun İlçe Örgütü “İnsanca yaşanacak bir asgari ücret” için imza standı açtı.

İskenderun Sosyal Tesisleri önünde (eski bitpazarı) açılan imza standında 2018 Yılında uygulanacak asgari ücretin en az 2.000 lira olması, asgari ücretin vergiden muaf tutulması ve Aile Geçim İndirimi (AGİ)’nin asgari ücrete dâhil edilmemesi istendi.

Emek Partisi Hatay İl Başkanı Mevlüt Bulgur, İlçe Başkanı Tugay Demir, ilçe yönetici ve üyelerin gün boyu durduğu Asgari ücret standa “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na” gönderilmek üzere imzalat toplandı.

Toplanan imza metninde şöyle denildi: “Devletin resmi kurumu olan TÜİK’e göre ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.544 TL, yoksulluk sınırı 5.030 TL iken asgari ücret ise 1.404 TL! İşçi ve emekçiler uzun iş saatlerinin ve ağır çalışma koşullarının yoruculuğu altında çalışıyor fakat emeğinin karşılığını alamıyor. Ülkemizde enflasyon ise son 9 yılın rekorunu kırarak yüzde 13’e dayandı. Çarşıda, pazarda, mutfakta emekçilerin cebine yansıyan enflasyon daha da yüksek! İşçi ve emekçiler yılda 2 aylık ücreti kadar gelir vergisi öderken bir de dolaylı vergilerin yükü altında eziliyor. Tüm bu olumsuz koşullar altında asgari ücretin en az 2.000 TL olması ve vergi dışı bırakılmasını talep ediyoruz”

İmza standında ayrıca Emek partisi İskenderun İlçe Örgüt imzalı bildiriler vatandaşlara dağıtıldı.

'ASGARİ ÜCRETİN ARTMASI İÇİN BİRLEŞELİM'

Bildiride şöyle denildi: “Bugün bir tek bizim sesim duyulmamaktadır. Çünkü sesimizi birleştirmiyoruz. En çok sesi duyulan gazete ve televizyonlarda bizim sesimiz yok. Birleşelim, bizden olana sahip çıkalım, sesimiz gür çıksın. Asgari ücret belirlenmesi sadece asgari ücret alanları değil, tüm ücretli çalışanları ilgilendiren bir meseledir, tüm ücretler asgari ücret baz alınarak belirlenmektedir. Asgari ücret milyonlarca işçi, emekçiyi ilgilendiren ülkemizdeki en büyük toplu sözleşmedir. Çalışmak istiyoruz. Bu çalışmanın karşılığında insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz. İnsana yakışır bir yaşam istiyoruz. Çocuklarımızla geçireceğimiz bir dinlenme zamanı istiyoruz. Asgari ücretle sürdürülen asgari bir yaşam değil elbet talebimiz. Ama bugün birleşmezsek bize bu bile çok görülecektir. Asgari ücret ilk adımımız olsun. Asgari ücretin yükseltilmesi talebimizin gerçekleşmesi ancak en geniş işçi, emekçi kesimin birliğiyle olacağını biliyor ve tüm işçi, emekçileri sermayenin karşısında tek vücut olmaya çağırıyoruz. (İskenderun/EVRENSEL)

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