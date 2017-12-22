Ailelerin görüşme başvurusu reddedildi

Öcalan ve İmralı’daki diğer tutukluların ailelerinin görüşme talebi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile Pazartesi görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunan kardeşleri Mehmet Öcalan ve Fatma Öcalan’a ret cevabı verildi.

Öcalan ile aynı cezaevinde tutulan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysel Aktaş'ın ailelerinin avukatları aracılığıyla yaptığı başvuru da reddedildi.

Başsavcılık ailelerin talebini, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda yer alan “Hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamalar” gerekçesiyle reddetti. (İstanbul/MA)



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