Hakkari'de 31 bölge yeni yıla yasakla girecek

Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölge 8 Ocak’a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölge 8 Ocak’a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Hakkari'ye bağlı 31 bölgede 8 Ocak 2018 tarihine kadar "Özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Valilik tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gerekçe gösterilerek Hakkari Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan (31) bölge 25 Aralık 2017 günü saat 00:00:01’den 08 Ocak 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilerek vatandaşların girişlerine yasaklandı. (Hakakri/MA)



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