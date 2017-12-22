Alevi kurum temsilcilerinden Maraş anmasına katılım çağrısı

Maraş Pazarcık'ta olan Alevi kurum temsilcileri ve beraberindeki heyet yarın Maraş’ta yapılacak anmaya katılım çağrısı yaptı.

Maraş katliamının yıl dönümünde aralarında Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Muhittin Yıldız, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı Turgut Öker, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, Demokratik Alevi Derneği (DAD) Eş Genel Başkanı Dursun Demirtaş, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil’in de bulunduğu heyet Alevi Kültür Derneği (AKD) Pazarcık Şubesi Cemevi’ni ve AKD Narlı Şubesi Cemevi’ni ziyaret ederek yarın Maraş’ın Yörükselim Mahallesi’nde yapılacak anmaya katılım çağrısı yaptı.

VALİLİĞE YASAK TEPKİSİ

Pazarcık’ta konuşan ABF Genel Başkanı Muhittin Yıldız, Maraş Valiliği ile yapılan görüşmede valiliğin OHAL’i bahane edip anmayı yasakladığını ifade ederek, valiliğin bu sene alana kısıtlı sayıda insan alacağını kaydetti.

AABK Onursal Başkanı Turgut Öker ise, Alevi toplumu olarak katliamların olmaması için ellerinden geleni yapmayı görev bildiklerini söyledi. Öker, “Maraş bu topraklarda gördüğümüz en kanlı topraktır. Bizim inancımızın gereği olan şehitlerimizi anmak ve lokma dağıtmak için anma yapıyoruz. Sorunun güvenlik boyutu bizi ilgilendiren bir durum değildir” diye konuştu.

‘ALEVİLER BİRLİK OLMALI’

Daha sonra söz alan PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan da, Maraşlıların sorunlarına önce kendilerinin sahip çıkması gerektiğini belirterek, yerel katılımın önemine işaret etti. Kaplan’ın ardından konuşan DAD Eş Genel Başkanı Dursun Demirtaş ise, “Şehitleri anmak Alevi inancının gereğidir. Bu zulmün üstesinden gelmek için tüm Aleviler birik olmalıdır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Alevi kurum temsilcileri ve beraberindeki heyet, AKD Narlı Şubesi Cemevi’ni ziyaret etti. Katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartın asıldığı salonda yaşamını yitirenler için dualar okunarak çıra yakıldı.

Heyet anmaya katılım çağrısı yaptı. (Maraş/MA)



www.evrensel.net