Tekirdağ ve Keşan’da kar yağışı başladı

Tekirdağ ve Keşan’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüzünden trafikte zor anlar yaşanırken maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Tekirdağ ve Keşan’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüzünden trafikte zor anlar yaşanırken maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Tekirdağ'da mevsimin ilk kar yağışı, akşam saatlerinde başladı. Yağış nedeniyle Çorlu Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Kent merkezi ile Çorlu ve Malkara ilçelerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Trafikte, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Tekirdağ ile Malkara ve Hayrabolu ilçeleri karayolunda madde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de olası olumsuz bir duruma karşın hazır beklemeye başladı.

Kar yağışı nedeniyle Çorlu Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Malkara’dan, Tekirdağ yönüne giden Durdu Mehmet Gök (43) yönetimindeki 20 AEJ 37 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 5 metrelik şarampole devrildi. Kazada hafif yaralanan Gök, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Durdu Mehmet Gök'e olay yerine sevk edilen ambulansta ayakta müdahale edilirken, araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkartılarak, otoparka götürüldü.



KEŞAN’DA ETKİLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Keşan ilçe merkezinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kardan korunmak isteyen bazı vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıktı. Kar yağışı özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla rampa çıkmakta güçlük çekti. Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Keşan-Gelibolu karayolu Korudağ mevkiinde TIR'ların kayması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekiplerin yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 21:37

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