Güvenlik görevlisi, borçlar yüzünden intihar etti

Bolu'da, güvelik görevlisi 34 yaşındaki Tuncer Ünal, maddi sorunlar ve borçlar yüzünden yaşamına son verdi.

Hükümetin 'Ekonomik büyümede rekor müjdesi'ne rağmen ekonomik büyümeden pay alamayanların maddi sıkıntıları ve borçları sürüyor. Bolu'da, güvelik görevlisi 34 yaşındaki Tuncer Ünal, içine girdiği maddi sıkıntı ve borçları yüzünden evinde yaşamına son verdi.

Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi'nde oturan A.Ü., eşi Tuncer Ünal'dan gün boyu haber alamayınca, akşam saatlerinde eve geldi. İçeri giren A.Ü., bir tavuk firmasında güvenlik görevlisi olan eşi Tuncer Ünal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Fenalaşan A.Ü.'nün çığlıkları üzerine apartman dairesine gelen komşuları, polise haber verdi.

Tuncer Ünal'ın bir süredir maddi sorunları ve borçları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürüldü.

Ünal'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)



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