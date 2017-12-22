TİSK işçiye bin 893 TL asgari ücreti çok gördü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı yapıldı. TİSK Türk-İş'in net bin 893 liralık teklifinin Türkiye gerçeklerine uygun olmadığını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı yapıldı. TİSK Türk-İş'in net bin 893 liralık teklifinin Türkiye gerçeklerine uygun olmadığını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı yapıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleşen toplantı öncesi, TİSK ve Türk-İş açıklamada bulundu.

TİSK: TÜRKİYE GERÇEKLERİNE UYGUN DEĞİL

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türk-İş'in net bin 893 liralık teklifinin Türkiye gerçeklerine uygun olmadığını söyledi. Türk-İş'in beklentisinin %35 artış anlamına geldiğini ve çok yüksek olduğunu öne süren Koç, "İşsizleri de düşünmek zorundayız" dedi. Koç, 2015'teki artıştan dolayı işverenlerin sorunlarını hâlâ gideremediklerini savunarak işçi başına verilen 100 liralık devlet desteğinin de bu sene bittiğini dile getirdi. Bunun kendileri için yüzde 6’lık bir artış anlamına geldiğini söyleyen Koç, sadece enflasyona değil, işsizlik verilerine de bakılması gerektiğini savundu.

TÜRK-İŞ: BEKLENEN DEĞİL GERÇEKLEŞEN ENFLASYON BAZ ALINMALI

Türk-İş adına konuşan Nazmi Irgat, beklenen değil gerçekleşen enflasyonun baz alınaması gerektiğini söyledi. Mevcut asgari ücretin zaten değer kaybetmiş olduğunu dile getiren Irgat, tüketim kalemlerinin daha da yüksek çıktığının görüldüğünü ifade etti. İnsanların bu durumu yaşayarak fark edebildiklerini ve beklentilerinin bunun iyileştirilmesi yönünde olduğunu belirten Irgat, "Beklentiler sonucunda karar çıkacağını umuyorum" dedi.

RAKAM AYIN SON HAFTASINDA AÇIKLANACAK

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada iki tarafından da taleplerinin alındığı belirtilerek yapılan teklifler değerlendirildikten sonra ayın son haftasında rakamın açıklanacağı dile getirildi. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 22:26

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