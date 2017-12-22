Hürriyet üç önemli ismin işine son verdi
22 Aralık 2017 20:36
Hürriyet Gazetesi, Yayın Koordinatörü Fikret Ercan ve Yazı işleri müdürü Tufan Türenç ve Yazar Gila Benmayor'la yollarını ayırdı
Hürriyet Gazetesi, Yayın Koordinatörü Fikret Ercan ve Yazı işleri müdürü Tufan Türenç’le yollarını ayırdı.
İki yöneticinin ardından gazetenin yazar kadrosunda yer alan Gila Benmayor’un da işine son verildiği öğrenildi.
Ercan ve Türenç Silivri Cezaevi önünde başlatılan Adalet Nöbeti'ne destek olmuştu.
Yayın Koordinatörü Fikret Ercan ve Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç’in ardından köşe yazarı Gila Benmayor’la da yolların ayrıldığı öğrenildi.
Hürriyet Gazetesi, önceki gün de spor yazarı Ali Ece'nin işine son vermişti. (MEDYA SERVİSİ)
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