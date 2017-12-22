Kızılcahamam'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi'nde beton mikserinin çarptığı Ahmet Cav (84), yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi'nde beton mikserinin çarptığı Ahmet Cav (84), yaşamını yitirdi.

Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ahmet Cav'a, mahalledeki inşaata beton getiren Fatih Şengül yönetimindeki 06 FH 9538 plakalı beton mikseri çarptı. Ağır yaralanan Cav'a olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Cav, burada yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Fatih Şengül gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. (DHA)



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