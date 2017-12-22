Mikail Aslan, müzikseverlerle buluşuyor  

Müzisyen Mikail Aslan, yarın İstanbul’da 24 Aralık’ta Muş’ta 25 Aralık’ta ise Bingöl’de bir dizi konser verecek.

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Müzisyen Mikail Aslan, yarın İstanbul’da 24 Aralık’ta Muş’ta 25 Aralık’ta ise Bingöl’de bir dizi konser verecek.

Zazaca müziğin tanınan isimlerinden Mikail Aslan, vereceği konserlerle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Aslan, sanat yolculuğuna Dersim coğrafyasını, tarihini, kültürünü müziğine taşıyarak başladı. İlk albümü Agêrayis’ten sonra sırasıyla Kilıtê Kou, Miraz, Zernkut ve Pelguzar albümlerini çıkardı. Dersim’in farklı kültürlerine ışık tutan Aslan, Petag albümünde Dersim Ermeni halk şarkılarına yer verdi. Dersim, Erzincan, Qoçgirî ve Bingöl, Palu, Piran yörelerine ait Zazaca parçaları albümüne taşıdı. Vengê Royi ile ilk kez Fırat’ın güneyine indi. Urfa Siverekli Kadir Büyükkaya’nın şiirlerini besteleyen Aslan, aynı zamanda bu şarkıları deneyimli müzisyenlerle birlikte icra etti.

Mikail Arslan müzisyen kimliğiyle yaptığı tanıklığı deneme kitaplarıyla da sürdürdü. Hem kendi yaşamından hem de doğup büyüdüğü coğrafyadaki yaşananlardan aktardığı kesitleri sırasıyla Hayig ve Xayis Zazaca isimli deneme kitaplarında anlattı.

İSTANBUL KONSERİ YARIN

Mikail Aslan, bugün İstanbul’da Sanat Performance Sahnesinde müzikseverlerin karşısında çıkacak. 24 Aralık’ta Muş’ta Sanat Sokağı Cafe’de, Bingöl’de ise 25 Aralık’ta Bingöl Kültür Merkezinde sahne alacak. Aslan’a, tekerlek kemençede Eléonore Fourniau, perküsyonda Yılmaz Yeşilyurt, basgitarda Hakan Gürbüz eşlik edecek.

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