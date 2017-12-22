Kadıköy’e Namık Kemal heykeli

Kadıköy Belediyesi Türk edebiyat ve düşünce tarihinin önemli isimlerinden Namık Kemal’in heykelini yaptırdı.

Kadıköy Belediyesi Türk edebiyat ve düşünce tarihinin önemli isimlerinden Namık Kemal’in heykelini yaptırdı.

‘Vatan Şairi’ olarak tanınan Türk edebiyatının önemli isimlerinden Namık Kemal’in heykeli 19 Mayıs Mahallesi’nde yeni yapılan 19 Mayıs Parkı’na konuldu. Bronz heykel, heykeltıraş Ümit Öztürk tarafından yapıldı. 2 metre 60 cm yüksekliğinde olan heykelin yapımı yaklaşık üç ay sürdü.

Namık Kemal’in Kadıköy’le ilişkisi Ziya Paşa, Şinasi gibi isimlerle yaptığı fikir tartışmalarına dayanıyor. Uzun yıllar Kadıköy’de yaşayan 5. Murad’ın şimdi SGK ve Marmara Üniversitesi Kampüsünün bulunduğu yerdeki köşküne ziyarete gelen Namık Kemal, Ziya Paşa gibi isimlerle bu köşkte fikir tartışmalarında bulunuyordu. Köşk zamanla muhaliflerin buluşma yeri haline gelmiş ve sabahlara kadar fikir tartışmalarının yapıldığı mekan olmuştu. 21 Aralık 1840’ta doğan Kemal’in heykeli doğum günü haftasında parka konuldu. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 22:00

www.evrensel.net