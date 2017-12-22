Sokaklar sanatla güzelleşiyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gençlerin oluşturduğu Atölye Sokak adlı grup mahalle duvarlarına şair, yazar, ressam ve müzisyenlerin resimlerini yapıyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gençler Atölye Sokak adlı bir grup oluşturdu. Gönüllü olarak bir araya gelen gençler, Meydan ve Kuşalanı Mahallelerinde bulunan duvarlara Yaşar Kemal, Sabahattin Ali, Aşık Veysel, Kazım Koyuncu, Frida Kahlo ve Fruğ Ferruhzad gibi şair, yazar, ressam ve müzisyenlerin resimlerini yağlı boyayla resmediyor.

Atölye Sokak Üyesi Seçkin Yatkın, atölye olarak resmin yanı sıra müzik, sinema gibi farklı alanlarda da çalışmalarının olduğunu belirtti. Gençler olarak kültür ve geleneklerini hayatın geçtiği sokaklara taşıdıklarını söyleyen Yatkın, “Sokakta yaptığımız resim çalışmalarımızla insanların yaşam alanına renk katmak istiyoruz. Bu sayede de dünya toplumuna mal olmuş insanları tekrar hatırlatıyoruz” dedi. Hedeflerinin sanatı ve sanatçıyı yaşatmak olduğunu anlatan Yatkın, yaptıkları çalışmalarda halkın yoğun ilgisi ve olumlu tepkileriyle karşılaştıklarını söyledi.

SOKAKTA SANAT İCRA EDİYORUZ

Samandağ’ın sokaklarında 20’den fazla duvara resim yaptıklarını aktaran Cumhur Özen ise, gönüllü olarak bu işi yaptıklarını anlattı. Yaptıkları çalışma ile sanatı sokağa taşıdıklarını ve toplumun değerlerini duvarlara işlediklerini aktaran Özen, “Sokakta sanatı icra ediyoruz. Bunun bazı zorlukları var. Ancak sanatla sokakları güzelleştiriyoruz” dedi.

Atölye Sokak’ta yaptıkları çalışmalara da değinen Özen, “Sanatla fikrin buluştuğu yer olarak söyleyebiliriz. Atölye ekibinin Sowt-Al Zarüb adlı bir müzik grubu mevcut. Bu grup aynı zamanda Ortadoğu ve Anadolu’dan birçok ezgiyi derleyip halkımızla buluşturuyor” dedi.

Unutulan radyocuları hatırlatmak için internet radyoculuğu da yaptıklarını dile getiren Özen, çalışmalarını bütün mahallelere taşırarak hızlandırmak istediklerini söyledi. (Hatay/MA)

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