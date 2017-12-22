HDP'li Mahmut Toğrul: Maraş Katliamı’yla yüzleşilsin

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul Maraş Katliamının bütün ayrıntılarıyla araştırılması amacıyla Meclis Araştırması istedi.

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul’un daha önce Alevilere yönelik katliamlarla ilgili verdiği önerge Meclis Başkanı tarafından içinde “katliam” kelimesi geçtiği gerekçesiyle “kaba” bulunarak iade edilmesi üzerine Toğrul, yeniden araştırma önergesi verdi. Toğrul, Maraş Katliamı’yla ilgili Meclis Araştırması istedi.

19-24 Aralık 1978’te Maraş’ta Alevilere yönelik katliamda resmi rakamlara 111 kişinin hayatını kaybettiğini, 176 kişinin yaralandığını, 210 ev ile 70 işyerinin tahrip edildiğini, HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, “Resmi olmayan güvenilir bilgilere göre ise 19-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Maraş Katliamı’nda 500’e yakın yurttaşımız katledilmiştir ve yüzlercesi sakat kalmıştır. Çok sayıda kadına tecavüz edilmiş, işkence yapılmış, yüzlerce ev ve iş yeri tahrip edilmiş, binlerce insan yerinden yurdundan edinerek, metropollere veya Avrupa‘ya göç etmek zorunda bırakılmıştır” dedi.

‘KATLİAM BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILSIN'

Yaşanan katliamdan sonra adli sürecin orta oyununa döndüğünü belirten Toğrul, yaşanan suçların cezasız kaldığını söyledi. Maraş Katliamı’nın her yıl olduğu gibi bu yıl da anmak isteyenlere karşı Kahramanmaraş Valiliği’nin her türlü açık hava etkinliğini yasaklamasını toplumsal huzur ve barışa zarar verdiğini dile getiren Toğrul, Maraş Katliamı’nın kendisi aydınlatılmamış ve açığa kavuşturulmamıştır. Olaylar sırasındaki hiçbir saldırı çözümlenmemiştir, gerçek failler açığa çıkarılmamıştır. Maraş Katliamı’nın bütün ayrıntılarıyla bilinmesi, bilince çıkartılması, kamuoyuna sunulması ve katliamla ilgili yüzleşme süreçlerinin işletilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 10:49

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