Akademisyenlerden AKP’li Kavcıoğlu hakkında suç duyurusu

Akademisyenler 'Bildiriye imza atan hiçbir akademisyene hiçbir ülkede yaşama hakkı vermezler' diyen AKP'li Kavcıoğlu hakkında suç duyurunda bulundu.

AKP Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun, “Bu bildiriye imza atan hiçbir akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye hiçbir ülkede yaşama hakkı bile vermezler” sözleri hakkında akademisyenler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

AKP Bayburt Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Şahap Kavcıoğlu’nun 14 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 4’üncü oturumunda, “Bu bildiriye imza atan hiçbir akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye hiçbir ülkede yaşama hakkı bile vermezler, bırak hapishaneyi yaşama hakkı vermezler” şeklindeki tehdit içerikli sözleri sarf etmişti. “Bu Suça Ortak Olmayacağız” barış bildirisini imzalayan Barış Akademisyenlerinden HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Barış Bloku Eş Sözcüsü Prof. Dr. Zelal Ekinci, Doç. Dr. Özlem Özkan, Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu ve Avukat Nagihan Bulduk, kendilerini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Kavcıoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, “Şimdiye kadarki tüm ihlaller bir yana bırakılsa dahi, doğrudan yaşam hakkına yönelik olan, doğrudan öldürmekten/yaşatmamaktan söz eden bir konuşmanın, TBMM altında meydana gelmesi ve hiç tepki görmemesi, ülkemizde ‘parlamenter sistemin’ geldiği noktayı göstermesi açısından çarpıcıdır. Keza söz konusu provokatif konuşma, medya organlarında günlerce yayımlandığı halde savcılıkların harekete geçip resen işlem başlatmaması da, ülkemizde ‘hukukun’ geldiği yer açısından çarpıcı bir örnektir” ifadeleri yer aldı. “Tehdit” suçunu düzenleyen 106, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçunu düzenleyen 115, “Suç işlemeye tahrik” suçunu düzenleyen 214 ve “Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçunu düzenleyen 227’nci maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Kavcıoğlu hakkında soruşturma başlatılması talep edildi. (Ankara/MA)

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